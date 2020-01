Ernesto Valverde, licencié comme entraîneur du Barça; Setién, nouvel entraîneur | Sports

Le FC Barcelone a annoncé lundi le limogeage d’Ernesto Valverde après deux ans et presque huit mois de mandat, et avec quatre titres remportés (deux ligues, une Copa del Rey et une Super Coupe d’Espagne), tandis que le nouvel entraîneur sera Quique Setién, jusqu’au 30 juin 2022.

Il s’agit du premier limogeage d’un entraîneur du Barça depuis janvier 2003, lorsque Louis van Gaal a terminé sa deuxième étape au club catalan, alors dirigé par Joan Gaspart, et a été remplacé par Radomir Antic. En outre, Valverde est rejeté comme le club leader de la Ligue.