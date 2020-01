Espagnols Skone et Chuty remportent le niveau God – All Stars à Madrid | La culture

Le Chuty né à Madrid et le Skone né à Malaga se sont proclamés champions du God Level – All Stars au Vistalagre Palace à Madrid et se sont imposés comme la meilleure paire d’improvisateurs au monde.

Les Espagnols ont réussi à maintenir l’avantage avec lequel ils sont partis avant la réunion de Madrid avec une performance écrasante dans laquelle les couples composés de Nekroos et Jaze (Pérou), Papo et Stuart (Argentine), Azcino et Dominic (Mexique) ont été imposés et Lettre et Lancer Lirical (Venezuela).