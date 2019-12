Esports: les Argentins de retour pour dominer la scène de League of Legends

Ses pires mois ont été les premiers, car il n'a pas su s'adapter rapidement et par une mesure inhabituelle prise par le propriétaire de INTZ avec lui: «Je pensais que si j'allais au Brésil j'allais être avec quelqu'un, parler espagnol, ne pas me sentir si mal à l'aise et apprendre ensemble, mais je suis parti seul et je l'ai regretté. C'est sorti pire que je ne le pensais. Surtout que je parle anglais et après avoir signé le contrat, ils ont interdit à mes camarades de classe de communiquer avec moi dans cette langue. Ils ne pouvaient me parler qu'en portugais, pour me forcer à apprendre. Je me sentais en Corée, je ne comprenais rien. Ils se parlaient. Je leur ai dit quelque chose en anglais et ils m'ont répondu en portugais. Ce fut un processus difficile. De nombreux facteurs ont contribué à rendre cette année compliquée. »