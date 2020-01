Est-ce que la position d’Elizabeth Warren contre la «science indésirable» importera aux électeurs?

La semaine prochaine, lors du premier grand concours de la campagne présidentielle américaine de 2020, les électeurs du Parti démocrate de l’Iowa choisiront le candidat qu’ils veulent affronter contre le président Donald Trump. L’une des principales candidates, la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts, a présenté une proposition visant à exclure les prétendues données scientifiques indésirables, soutenues par l’industrie, des décisions de politique fédérale. De nombreux scientifiques ont souligné que la recherche et les preuves trompeuses, portées à une nouvelle importance sous l’administration Trump, ont conduit à des politiques environnementales et sanitaires qui mettent le public en danger. D’autres candidats n’ont pas parlé aussi directement de la politique scientifique, et la semaine à venir pourrait dire si l’approche de Warren résonne auprès des gens dans un état de cloche.

Le plan de Warren interdirait aux agences fédérales telles que l’Environmental Protection Agency d’utiliser des données scientifiques non évaluées par des pairs et financées par l’industrie pour déterminer les réglementations en cas de conflit d’intérêts. Elle empêcherait les tribunaux d’envisager de telles recherches dans les contestations des règles fédérales. Warren veut également une loi pour donner du mordant à ces politiques: cela punirait les représentants de l’industrie jusqu’à 250 000 $ d’amendes ou de prison s’ils soumettaient sciemment des commentaires contenant des informations fausses ou frauduleuses.

“La proposition de Warren est bonne”, déclare Robert Proctor, historien des sciences à l’Université de Stanford. «Nous devrions avoir de meilleurs contrôles de fiabilité de la science introduits dans les réglementations et les témoignages devant les tribunaux. Dans l’état actuel des choses, de nombreuses données scientifiques frauduleuses sont avancées. C’est un gros scandale. “Mais il note également que le simple fait de s’appuyer sur ce que l’on appelle l’examen par les pairs comme tampon d’approbation ne suffit pas, car les entreprises ont joué ce système, de sorte que la proposition a besoin d’un meilleur critère. De plus, un nombre important de recherches soutenues par l’industrie sont légitimes et utiles. Scientific American a contacté 20 groupes industriels, dont des producteurs de pétrole et de produits chimiques et des fabricants de produits pharmaceutiques, pour demander des réactions au plan de Warren. Tous ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu.

Des associations scientifiques et des groupes de surveillance ont critiqué l’administration Trump pour avoir mené une «guerre contre la science» au cours des trois dernières années. Ces organisations affirment que les résultats de la recherche ont été manipulés à des fins politiques et au profit des industries des combustibles fossiles; les scientifiques fédéraux ont été ciblés pour des raisons idéologiques; et les garanties destinées à garantir l’objectivité de la recherche gouvernementale ont été affaiblies. Par exemple, à l’automne 2019, l’administration Trump a proposé une règle qui limiterait la recherche médicale et scientifique utilisée par l’EPA en éliminant les études de toute considération si elles ne révélaient pas de dossiers médicaux confidentiels. Ces études sous-tendent la conclusion que la pollution de l’air est nocive pour les personnes. Cette règle a été critiquée par le propre conseil consultatif scientifique de l’agence, qui comprend des consultants de l’industrie ainsi que des universitaires. Dans un projet de rapport publié le 31 décembre 2019, le panel a déclaré qu’une telle restriction «peut ne pas ajouter de transparence, et peut même rendre certains types de recherches plus difficiles». D’autres observateurs vont plus loin et notent que la règle est une tentative de démantèlement de base des protections de la santé et de justifier moins de réglementations sur la pollution.

Selon la proposition de Warren, quiconque soumet à un organisme public un commentaire qui cite une recherche qui ne figure pas dans une revue publique à comité de lecture doit divulguer les sources de financement de cette recherche, ainsi que le contrôle éditorial de la publication dans laquelle l’étude est apparue. et toute relation fiscale entre ses auteurs et l’industrie. Si plus de 20% du financement d’un article provenait d’une entité réglementée et si cette entité exerçait un contrôle éditorial sur la recherche, cela constituerait un conflit d’intérêts et serait interdit, selon Saloni Sharma, attachée de presse nationale adjointe de la campagne de Warren.

Une telle interdiction devrait empêcher les entreprises de déterminer les politiques fédérales en embrouillant le consensus scientifique avec des recherches biaisées, a déclaré Warren lors de l’annonce du plan. Elle a souligné le financement par Exxon, pendant des décennies, de recherches visant à nier l’ampleur du changement climatique et à «dissimuler les faits et tromper les régulateurs gouvernementaux et le peuple américain». Cette même stratégie était auparavant utilisée par l’industrie du tabac, à partir des années 1950, lorsque les fabricants de cigarettes ont financé des études délibérément conçues pour réfuter les liens entre le tabagisme et le cancer du poumon.

Mais l’accent mis sur l’examen par les pairs indépendant en tant que garant de la légitimité ne sera pas suffisant, préviennent les observateurs tels que Proctor. «Le Council for Tobacco Research a produit plus de 7 000 publications évaluées par des pairs dans le cadre d’un événement scientifique sur la distraction», dit-il. «Ils ont utilisé l’examen par les pairs pour gagner en crédibilité.» En effet, lui et de nombreux autres chercheurs ont noté que des comités d’examen par les pairs entiers avaient été mis en place par l’industrie afin de prétendre que ces études avaient fait l’objet d’un processus de vérification solide. “C’est un problème avec la proposition Warren – elle sous-estime à quel point ces pratiques trompeuses ont pénétré l’examen par les pairs”, a déclaré Proctor.

C’est une erreur de condamner toutes les recherches soutenues par l’entreprise, qui peuvent être légitimes et productives, explique Andrew Rosenberg, directeur du Centre pour la science et la démocratie à l’Union of Concerned Scientists. Ces travaux ont joué un rôle important dans la promotion de l’adoption de nouvelles technologies qui améliorent la vie. “Curieusement, avant que l’industrie des combustibles fossiles ne commence à supprimer les informations sur le changement climatique, elle a fait énormément de recherches pour comprendre les impacts des émissions sur le climat”, dit-il. La recherche industrielle est fréquemment utilisée pour la prise de décision par la Food and Drug Administration et l’EPA, où elle a été utilisée pour les règles de sécurité chimique.

L’adoption et l’expansion de technologies d’énergie propre – et peut-être de futures solutions de géo-ingénierie au changement climatique – dépendront de la science de l’industrie. Si les propositions visant à l’interdire vont trop loin, elles pourraient nuire au public. «Nous comptons sur l’industrie pour faire l’économie moderne», dit Proctor.

Les politiques gouvernementales en matière de science n’ont pas figuré en bonne place dans la plupart des campagnes des meilleurs candidats démocrates. Le sénateur Bernie Sanders du Vermont a proposé d’investir des milliards dans la recherche pour réduire les coûts de stockage d’énergie et «décarboniser complètement» l’industrie et les transports. Ancien Le vice-président Joe Biden a déclaré qu’il ferait progresser la recherche sur l’énergie propre en travaillant avec le secteur privé et aiderait d’autres pays à développer leurs capacités de R&D. La sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota, actuellement plus loin dans le peloton, a annoncé un «plan pour lutter contre la crise climatique» qui comprend un renversement du relâchement par Trump des normes d’émissions des centrales électriques et des véhicules. Mais dans l’ensemble, l’attention des candidats a été ailleurs.

Les discours de souche qui se concentrent sur des sujets autres que la science peuvent refléter les priorités des électeurs: dans un récent sondage national Gallup, les démocrates ont classé les soins de santé, la politique des armes à feu et le changement climatique comme les trois questions les plus importantes pour leur vote. Pourtant, les preuves scientifiques ont joué un rôle clé dans les politiques dans les premier et troisième domaines. Et dans l’Iowa, au moins un sondage a révélé que les électeurs se soucient des spécificités scientifiques: en 2019, l’Iowa Science Survey a constaté que la majorité des Iowans (74%) pensaient qu’il était important pour les candidats à la présidence de parler de la manière dont la science affecterait leurs décisions politiques. Plus de la moitié d’entre eux ont déclaré qu’ils étaient plus susceptibles de voter pour un candidat pro-science. Mais seulement 22% des Iowans se sont souvenus que des candidats avaient discuté de questions scientifiques au cours des deux mois précédant la question du sondage. Le 3 février, les résultats des caucus de l’Iowa pourraient indiquer à quel point la science compte dans les urnes cette année électorale.