Est-ce que Surging Existential Dread aide Trump?

Dans une chronique récente, j’ai exprimé l’espoir que l’épidémie de coronavirus, en dévoilant l’incompétence et la mendacité du régime Trump, la mettrait fin. Joe Biden gagnera dans un glissement de terrain en novembre prochain et inaugurera une nouvelle ère progressiste, avec un soutien bipartite pour les soins de santé universels, l’atténuation du changement climatique et l’égalité économique. Sur le plan international, il y aura une plus grande coopération et un abandon du militarisme.

Ou pas. Comme vous l’avez probablement entendu, les notes d’approbation de Trump ont récemment augmenté. Selon un récent sondage Gallup, 49% des Américains approuvent Trump, en hausse de 5 points par rapport au mois dernier. Un sondage du Washington Post / ABC montre que Trump réduit l’écart entre lui et Biden. Mes amis libéraux et anti-Trump trouvent cette tendance alarmante et étonnante, mais elle s’explique trop facilement par la théorie de la gestion du terrorisme.

Conçue il y a des décennies par les psychologues Sheldon Solomon, Jeff Greenberg et Tom Pyszczynski, la théorie de la gestion du terrorisme soutient que la peur de la mort, consciente ou inconsciente, affecte profondément nos pensées et notre comportement. Les événements qui nous rappellent notre mortalité – notamment les actes de terrorisme et les épidémies – peuvent nous faire penser et agir irrationnellement en tant qu’individus et sociétés. Nous devenons plus attachés à nos systèmes de croyance, en particulier ceux qui nous donnent le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand que nous-mêmes.

Nous pouvons ainsi devenir plus patriotiques et religieux et moins tolérants envers les personnes extérieures à notre tribu, qui ne partagent pas nos valeurs. Nous devenons également plus susceptibles de nous tourner vers des dirigeants autoritaires ultra-confiants. Salomon et ses collègues ont été inspirés par l’anthropologue Ernest Becker, qui a soutenu dans son livre classique de 1973 Le déni de la mort que la prise de conscience de la mortalité a profondément façonné notre évolution sociale, de bien ou de mal. Becker a écrit une fois:

“C’est [fear] qui rend les gens si disposés à suivre des démagogues impertinents et forts avec des mâchoires serrées et des voix fortes: ceux qui concentrent leurs mots mesurés et leurs yeux aiguisés dans l’intensité de la haine, et semblent donc les plus capables de nettoyer le monde du vague, du faible, l’incertain, le mal. Ah, se livrer à leur direction – quel calme, quel soulagement. »

Solomon, Greenberg et Pyszczynski présentent d’abondantes preuves de la théorie de la gestion du terrorisme dans leur livre de 2015 Worm at the Core: On the Role of Death in Life. Après avoir lu le livre, j’ai invité Solomon, professeur au Skidmore College, au Stevens Institute of Technology pour donner une conférence, et je l’ai interviewé sur Meaningoflife.tv. J’ai interviewé à nouveau Salomon pour ce blog en 2016, quelques mois avant l’élection présidentielle américaine, et il a déclaré que la théorie de la gestion du terrorisme expliquait la dérive à droite des États-Unis après le 11 septembre.

Le président George Bush “a recueilli un immense soutien en déclarant qu’il débarrasserait le monde du mal et qu’il croyait que Dieu l’avait choisi à ce moment dangereux”, a déclaré Solomon. Dans une étude réalisée peu de temps avant l’élection présidentielle de 2004, au cours de laquelle George Bush s’est présenté contre John Kerry, les Américains ont rappelé leur mortalité ou les attentats du 11 septembre ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour Bush à près de 3 pour 1. Les Américains d’un groupe témoin avaient l’intention de voter pour Kerry par une marge de 4 à 1.

De même, m’a dit Salomon, une série d’attentats terroristes en 2015 et 2016 a favorisé la candidature présidentielle de Donald Trump. Trump “a promis de rendre l’Amérique encore grande en construisant un mur géant pour empêcher les immigrants d’entrer et en bombardant la merde de l’Etat islamique”, a déclaré Solomon. À l’époque, Solomon et deux autres psychologues, Florette Cohen et Daniel Kaplin, menaient une expérience pour tester cette thèse.

Les chercheurs ont posé à 152 étudiants des questions telles que: «Veuillez décrire brièvement les émotions que la pensée de votre propre mort suscite en vous» et «Notez ce que vous pensez qu’il vous arrivera lorsque vous mourrez physiquement.» Les étudiants rappelant la mort de cette manière étaient plus susceptibles de soutenir Trump que ceux d’un groupe témoin. Ils étaient également plus susceptibles d’avoir des attitudes négatives à l’égard des immigrants et de la construction hypothétique d’une mosquée dans leur communauté.

Salomon, Cohen et Kaplin ont rendu compte de leurs résultats dans leur article de 2017 «Vous êtes embauché! Le taux de mortalité augmente le soutien des Américains à Donald Trump », publié dans Analyses of Social Issues and Public Policy. Salomon a expliqué les implications de cette recherche dans The Guardian l’automne dernier. “Le fait que les rappels éphémères de mort aient un effet puissant sur les préférences politiques est en contradiction avec l’idéal démocratique que les résultats électoraux résultent d’une délibération rationnelle”, écrit-il.

Salomon réitère ces préoccupations dans un essai dans Health in the Anthropocene, un livre édité par Katharine Zywert et Stephen Quilley et publié en février. La théorie de la gestion du terrorisme “n’augure rien de bon pour les perspectives de l’humanité dans l’Anthropocène”, écrit Solomon. Loin de nous motiver contre le changement climatique, notre peur grandissante de ses effets pourrait exacerber nos problèmes, en transformant beaucoup d’entre nous en «proto-fascistes haineux, bellicistes et aliénés de la nature».

Puis la pandémie de coronavirus a frappé. J’ai récemment envoyé un courriel à Salomon pour lui demander son avis sur la crise. La théorie de la gestion du terrorisme, a-t-il répondu, explique “pourquoi la cote d’approbation de Trump continue de grimper malgré son incompétence évidente et son incapacité à exercer ses fonctions.” Salomon craint que la pandémie exacerbe également le racisme et la xénophobie aux États-Unis et ailleurs, ainsi que le soutien à Trump et à d’autres dirigeants autoritaires.

Est-ce que ses recherches encouragent ceux d’entre nous qui recherchent des résultats positifs de la crise actuelle? “Nous savons que les rappels de décès augmentent le comportement prosocial envers les membres du groupe (mais pas les sous-groupes)”, a répondu Solomon, “et que les personnes ayant une vision libérale du monde deviendront plus tolérantes à la suite des rappels de mort.”

Si davantage d’entre nous prennent conscience de la façon dont la peur de la mort nous affecte, ajoute Salomon, nous pouvons résister à nos pulsions irrationnelles autodestructrices, y compris le tribalisme et le désir ardent de dirigeants autoritaires. Nous pouvons également résister aux tentatives des dirigeants «d’exploiter nos angoisses existentielles à des fins personnelles et politiques». C’est pourquoi Solomon et ses collègues continuent d’écrire et de parler de la théorie de la gestion du terrorisme. Malheureusement, ceux qui ont le plus besoin d’entendre leur message sont les moins susceptibles de l’écouter.

Je terminerai par une citation de Camus que j’ai trouvée dans l’un des papiers de Salomon. Dans son roman La peste, Camus a déclaré que “nous apprenons en temps de peste … qu’il y a plus de choses à admirer chez les hommes qu’à mépriser”. Espérons.

