Est-ce qu’une nouvelle donne verte ajouterait ou tuerait des emplois?

Note de l’éditeur (20/02/20): Lors du débat primaire présidentiel démocrate du 19 février, le sénateur Bernie Sanders du Vermont et d’autres candidats ont promu un Green New Deal comme moyen de réduire les émissions de carbone et de créer des emplois. Plusieurs propositions sont tombées sous cette bannière. Combien d’emplois l’un d’eux créerait-il? Quels types d’emplois? Scientific American dispose de données exclusives et détaillées sur ces questions.

Les candidats politiques aux États-Unis ont annoncé des plans pour lutter contre le changement climatique à un rythme record. Avec la reconnaissance croissante des menaces locales, nationales et mondiales, ils veulent montrer qu’ils sont prêts à agir. Dans le même temps, les élus publient diverses formes de législation sur la taxe sur le carbone. Ces initiatives relancent le débat sur la quantité de prix à mettre sur le carbone et les effets que les options auraient sur l’environnement et l’économie.

De plus en plus, les plans d’action et les propositions fiscales citent des estimations de leurs impacts sur l’emploi. Parmi les candidats démocrates à la présidentielle, par exemple, la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts affirme que son plan créerait 1,2 million d’emplois dans la fabrication verte, tandis que l’ancien vice-président Joe Biden et le sénateur Bernie Sanders du Vermont disent que leurs propositions fournirait des emplois de l’ordre de 10 à 20 millions. À l’autre extrême, le président Donald Trump a affirmé que les politiques nationales sur le changement climatique serait «totalement désastreux et destructeur d’emplois».

Certains experts disent que nous ne pouvons pas sauver la planète sans ralentir la croissance économique. Pourtant, il est de plus en plus évident que les objectifs environnementaux et économiques peuvent être atteints. Au centre de cet argument se trouvent plusieurs propositions sous la bannière d’un nouvel accord vert, ainsi que l’Energy Innovation and Carbon Dividend Act (EICDA) de 2019. Notre examen indépendant d’un Green New Deal (GND) proposé par les États-Unis Le Parti vert suggère qu’il est possible de réduire rapidement les émissions de CO2 tout en augmentant l’emploi au cours des trois prochaines décennies de 35 millions d’années supplémentaires (un emploi pour un an). Pourtant, une taxe sur le carbone plus modérée pourrait être économiquement plus attrayante.

Un faux choix entre climat et emploi

Il est devenu presque axiomatique que des politiques climatiques efficaces doivent taxer les émissions de carbone. Dans le secteur de l’énergie, une énorme source d’émissions humaines de CO2 aux États-Unis, la perception de taxes sur la teneur en carbone des carburants déplacerait les investissements vers des sources d’énergie plus propres et des pratiques plus économes en énergie. Les émetteurs pourraient choisir leur approche préférée de réduction du carbone, et les décideurs pourraient ajuster la taxe à mesure que les dommages sociaux dus au changement climatique évoluent.

De nombreux analystes des politiques soutiennent que la taxation des émissions de carbone provenant des combustibles fossiles favorisera la croissance économique et les possibilités d’emploi en stimulant les ventes de technologies propres à forte intensité de main-d’œuvre et en promouvant l’innovation. Cette logique est au cœur du GND comme le propose le Parti vert. Il prévoit une transition vers une énergie 100% propre d’ici 2030, réalisée en partie en taxant les émissions de CO2 à partir de 60 $ la tonne métrique, avec des augmentations annuelles et des politiques supplémentaires pour assurer un changement socialement juste. Pendant ce temps, l’EICDA, actuellement à la Chambre des représentants, commence avec une taxe de 15 $ par tonne métrique de CO2, qui augmente de 10 $ ou 15 $ par an, en fonction des niveaux futurs d’émissions de carbone.

Les critiques ont rejeté le GND comme un rêve vert, faisant valoir que la taxe sur le carbone imposerait des coûts à la société et entraînerait des pertes d’emplois, en particulier dans les secteurs des énergies fossiles. D’autres affirment que le timing est tout simplement trop accéléré. Par exemple, dans une interview accordée à NPR en février, l’ancien secrétaire à l’énergie de l’administration Obama, Ernest Moniz, a déclaré: «J’ai bien peur de ne pas voir comment nous pourrions atteindre zéro carbone dans les 10 ans. C’est tout simplement impossible. Et si nous commençons à mettre en place des objectifs irréalisables, nous pourrions perdre beaucoup de groupes clés que nous devons emmener pour avoir une véritable solution à faible émission de carbone. » Les architectes du GND du Parti vert soutiennent que l’initiative éviterait non seulement une catastrophe climatique mais que ses économies de santé garantiraient à elles seules que le plan serait rentable.

Les analyses des incidences de la taxe sur le carbone sur l’emploi aux États-Unis sont rares en raison de l’historique limité des régimes fiscaux existants. Pourtant, nous pouvons évaluer les impacts sur l’emploi en utilisant ce que l’on appelle un modèle calculable d’énergie-économie d’équilibre général, en particulier le National Energy Modeling System (NEMS), qui a été créé par la U.S.Energy Information Information Administration (EIA). Depuis plus d’une décennie, le Georgia Institute of Technology utilise sa version de ce modèle, connue au GT-NEMS, pour prévoir les impacts des politiques énergétiques et climatiques.

Le GND que nous avons modélisé commence en 2020 avec une taxe de 60 $ prélevée sur chaque tonne métrique de CO2 émise par le système énergétique américain. La taxe devrait augmenter chaque année au taux d’inflation, majoré de 5%. Nous avons également examiné une taxe sur le carbone commençant à 25 $ et augmentant au même rythme, ce qui permet de comparer un prix plus modéré avec une taxe plus élevée. D’ici 2030, la taxe de 25 $ serait de 41 $ par tonne métrique de CO2 émise et la taxe de 60 $ serait de 98 $. D’ici 2050, les deux taxes passeraient respectivement à 108 $ et 259 $.

Dans les deux scénarios, les recettes fiscales ont été restituées aux ménages en abaissant l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers, ajusté si nécessaire pour éviter d’affecter le déficit national. Le recyclage des recettes fiscales pour les ménages sous la forme de soi-disant dividendes carbone est une caractéristique de nombreuses propositions récentes de taxe carbone, y compris le GND. Pour identifier les impacts fiscaux, nous avons comparé les deux scénarios avec les prévisions du «scénario de référence» d’EIA, qui supposent la poursuite des politiques américaines en place en 2018 et l’introduction de celles qui devraient être adoptées après 2018. Le scénario de référence comprend les les normes commerciales fédérales d’efficacité énergétique et les futures augmentations de l’économie de carburant et des normes d’émissions pour les véhicules utilitaires légers jusqu’en 2025, mais elle n’intègre pas de taxe sur le carbone à l’échelle de l’économie aux États-Unis.

Les taxes sur le carbone réduisent les émissions de CO2

En l’absence d’une taxe sur le carbone, le GT-NEMS prévoit que les émissions de CO2 du système énergétique américain seraient plus élevées en 2050 qu’aujourd’hui. À court terme, la baisse de l’utilisation du charbon dans le secteur de l’électricité, la hausse du gaz naturel, de l’énergie éolienne et solaire et l’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons et des véhicules légers devraient entraîner une baisse des émissions globales de CO2 du pays. . Mais d’ici 2030, cette baisse diminuerait en raison des besoins énergétiques croissants des entreprises et des fabricants alors que l’économie continue de se développer – en l’absence de nouvelles incitations à la décarbonisation. Ces scénarios renforcent l’importance de renforcer les politiques environnementales. Sinon, les États-Unis n’adopteront pas des ressources plus propres ou ne limiteront pas leur appétit énergétique pour compenser les exigences d’une économie en croissance.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Marilyn A. Brown et Majid Ahmadi

En revanche, la mise en place d’une taxe sur le carbone de 60 $ entraînerait une baisse des émissions de CO2 aux États-Unis, par rapport au scénario de référence, de 28% en 2030 et de 37% en 2050.

Dans l’ensemble de l’économie américaine, les taxes sur le carbone transformeraient le plus le système électrique. Le scénario de référence prévoit que les émissions de carbone provenant de la production d’électricité diminueraient légèrement jusqu’au milieu du siècle, le charbon brûlé pour produire de l’électricité diminuant légèrement pour atteindre 656 millions de tonnes en 2050. Une taxe sur le carbone de 60 $ éliminerait le charbon du secteur de l’électricité presque entièrement d’ici 2030 : en conséquence, le secteur de l’électricité connaîtrait une réduction de 72% du CO2, par rapport au cas de référence, en 2030 et une réduction de 87% en 2050. Même une taxe carbone plus modeste de 25 $ déclencherait d’abondants investissements dans l’électricité propre à faible coût. Avec une taxe de 25 $, seulement 119 millions de tonnes de charbon devraient être brûlées en 2030, et il est ramené à 62 millions de tonnes en 2050.

En revanche, le transport et l’industrie sont les secteurs économiques qui seraient le moins transformés par une taxe carbone. Ce sont aussi ceux qui dépendent le plus des carburants pétroliers.

En raison de la trajectoire relativement plate des prix du gaz naturel dans le cas de référence, le gaz naturel utilisé dans le secteur de l’électricité devrait augmenter d’année en année au cours des trois prochaines décennies. L’introduction de taxes sur le carbone modifie ces prévisions. Avec une taxe de 25 $, le gaz naturel culminerait à l’échelle nationale en 2031. Avec une taxe de 60 $, il culminerait 10 ans plus tôt, en 2021.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Marilyn A. Brown et Majid Ahmadi

L’énergie solaire et éolienne augmenterait dans le cas de référence. Mais avec les taxes sur le carbone, leurs parts de marché augmenteraient rapidement. Sous les deux niveaux de taxe sur le carbone, l’énergie nucléaire connaîtrait une renaissance, commençant vers 2035 et se poursuivant jusqu’en 2050, lorsqu’elle éclipserait le gaz naturel en tant que source d’électricité.

Ces transformations ne se produiraient pas uniformément aux États-Unis. Plusieurs facteurs varieraient géographiquement et façonneraient les coûts et les avantages de la transition vers des carburants plus propres: la quantité de combustibles fossiles et de ressources renouvelables; accès aux pipelines, ports et autres infrastructures d’approvisionnement; la disponibilité de main-d’œuvre spécialisée, y compris des ingénieurs nucléaires; et les réglementations nationales et locales, les incitations et les marchés financiers. En conséquence, certaines régions réduiraient l’intensité carbone de leurs systèmes énergétiques plus rapidement que d’autres.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Marilyn A. Brown et Majid Ahmadi

Impact sur l’emploi

Nous estimons que la taxe sur le carbone plus conservatrice de 25 $ stimulerait l’emploi aux États-Unis de 1,4 million d’emplois chaque année entre 2020 et 2030, ce qui représente une augmentation de près de 1% supérieure à la prévision du scénario de référence de 160 millions d’emplois en 2030. À mesure que l’économie se développera et que la fiscalité augmentera, la croissance de l’emploi du GND s’accélérera, créant en moyenne 3,4 millions de nouveaux emplois chaque année entre 2040 et 2050, soit une augmentation de près de 2% par rapport aux 182 millions d’emplois prévus pour les États-Unis en 2050. Globalement, on estime que 72 millions d’emplois seraient créés au cours des trois décennies avec une taxe sur le carbone de 25 $. (Notez que si un emploi continue après un an pendant 12 mois supplémentaires, cela représente deux années d’emploi.)

Crédit: Amanda Montañez; Source: Marilyn A. Brown et Majid Ahmadi

Avec la taxe carbone plus agressive de 60 $, l’emploi aux États-Unis dépasserait toujours les prévisions du scénario de référence, mais l’augmentation serait inférieure à celle de la taxe de 25 $. La taxe plus élevée entraîne des pertes d’emplois beaucoup plus importantes du côté de l’offre, mais elles sont encore plus faibles que les gains d’emplois éconergétiques motivés par la hausse des prix de l’énergie. Au total, 35 millions d’années d’emploi seraient créées entre 2020 et 2050, avec des augmentations nettes d’emplois dans presque toutes les régions.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Marilyn A. Brown et Majid Ahmadi

Selon les dernières données, en 2018, environ 9,2 millions d’Américains (5,7% de la main-d’œuvre américaine d’environ 162 millions à l’époque) étaient employés dans une industrie énergétique. Près de la moitié de ces emplois (environ 4,3 millions) constituaient les catégories traditionnelles axées sur l’offre: combustibles, y compris pétrole, gaz naturel, charbon et biomasse ligneuse (1,1 million); production d’électricité (900 000); et transmission, distribution et stockage (2,3 millions). Les industries liées aux véhicules automobiles en employaient 2,5 millions et l’efficacité énergétique, 2,4 millions.

Le GND entraînerait une diminution des emplois traditionnels axés sur l’offre, mais les emplois éconergétiques compenseraient largement les pertes. Les nouveaux emplois issus des investissements dans l’efficacité énergétique seraient importants, totalisant 1,8 million en 2030 et 4,2 millions en 2050. Ces estimations reflètent l’intensité en main-d’œuvre des emplois dans la construction, qui représentent plus de la moitié des effectifs en efficacité énergétique en 2018. Autres des gains importants seraient associés aux systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération – la plus grande part des investissements en efficacité énergétique dans les secteurs résidentiel et commercial. Dans l’industrie, les investissements les plus importants estimés seraient dans la gestion de l’énergie et de l’environnement et les contrôles intelligents, suivis de la fabrication de machines industrielles comme celle des moteurs à haut rendement et des entraînements à vitesse variable. Le résultat serait une croissance de l’emploi dans les neuf divisions de recensement des États-Unis, au cours des trois décennies, avec une taxe sur le carbone de 25 $. La taxe de 60 $ stimulerait la croissance de l’emploi aux États-Unis dans l’ensemble et dans la majorité de ses neuf divisions de recensement et trois décennies.

Parmi les divisions de recensement, les régions du Pacifique et du Centre-Nord Ouest seraient les seules parties du pays à subir des pertes d’emplois au cours des années 2020 et 2030. La région de la Nouvelle-Angleterre devrait également perdre des emplois au cours de la première décennie alors qu’elle s’ajuste aux exigences de la taxe sur le carbone de 60 $. En revanche, West South Central et East North Central connaîtront la plus forte augmentation de l’emploi en efficacité énergétique dans les deux scénarios fiscaux et connaîtront donc la plus forte croissance de l’emploi.

Quelle serait la taille des dividendes des ménages générés par les impôts? L’imposition d’une taxe de 25 $ sur chaque tonne métrique de CO2 produite dans le seul secteur de l’électricité entraînerait un revenu national de 35 milliards de dollars en 2020. Une taxe de 60 $ la porterait à 68 milliards de dollars. Globalement, les remboursements d’impôt sur le revenu des ménages ou «dividendes» qui en résulteraient seraient supérieurs à l’augmentation des factures des services publics aux ménages. Néanmoins, la variation des dividendes et des effets serait diverse selon les régions. Les dividendes pourraient être répartis de manière uniforme entre les régions, mais cela désavantagerait les régions connaissant des hausses importantes des prix de l’énergie.

En revanche, la distribution de dividendes aux ménages, indépendamment du revenu, est une caractéristique progressive de ces initiatives proposées en matière de taxe sur le carbone. Les ménages à revenu élevé achètent plus de biens et de services à forte intensité de carbone que les autres groupes de revenus. Par conséquent, les ménages à revenu faible ou intermédiaire gagneraient généralement plus en dividendes qu’ils ne paieraient en augmentant les prix de l’introduction des taxes sur le carbone.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Marilyn A. Brown et Majid Ahmadi

Une économie plus verte qui mérite d’être investie

Le GND offre aux citoyens une vision de la façon dont leur économie pourrait passer de la dépendance traditionnelle aux combustibles fossiles à un avenir alimenté en grande partie par des alternatives à faible émission de carbone. Notre analyse indique qu’une approche d’énergie plus propre motivée par les taxes sur le carbone favoriserait l’innovation, ouvrirait de nouveaux marchés et produirait une économie avec plus d’emplois – une économie plus verte qui mérite d’être investie.

Aujourd’hui, les technologies d’énergie propre aux États-Unis ont du mal à rivaliser parce que l’énergie fossile est si «peu coûteuse». Les prix bas rendent difficile le développement de ces alternatives. Notre analyse montre que l’augmentation des prix de l’énergie permettrait la transition vers l’efficacité, les énergies renouvelables et d’autres ressources à faible émission de carbone. En effet, une taxe sur le carbone de 25 $ ou 60 $ réduirait considérablement les émissions de carbone, mais la taxe plus élevée entraînerait des réductions plus rapides et plus profondes. D’un autre côté, alors que les deux niveaux d’imposition créeraient des emplois, la taxe de 25 $ entraînerait une croissance de l’emploi supérieure à celle de 60 $. Ainsi, comme pour la plupart des politiques, l’optimum est un compromis entre des priorités concurrentes.

En utilisant les technologies propres que les taxes sur le carbone favoriseraient, les Américains n’auraient pas à voyager moins, à geler en hiver, à prendre des douches froides ou à réduire la production de leurs usines de fabrication pour réduire les émissions de carbone des États-Unis. Notre analyse indépendante, combinée à un nombre croissant de recherches, suggère qu’une économie à faible émission de carbone est susceptible d’être une économie plus forte et plus sûre qui fournit également des solutions climatiques.

Note de l’éditeur (19/12/19): cette histoire a été mise à jour pour inclure un graphique montrant «les impacts sur l’emploi par secteur».