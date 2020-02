Est-il donc acceptable de manger plus de viande rouge et transformée?

Scientific American février 2020

Une étude d’octobre dernier l’a dit, mais la décision de la revue de publier n’était pas nécessairement correcte

En octobre dernier, le Physicians Committee for Responsible Medicine, un organisme à but non lucratif comptant 12 000 médecins, a demandé au bureau du procureur de Philadelphie de lancer une enquête sur la mise en danger imprudente. Le déclencheur de cette demande extraordinaire n’a pas été une nouvelle tentative de l’industrie du tabac de vendre des cigarettes aux enfants ou de l’industrie pétrolière pour réintroduire le plomb dans l’essence. Il s’agissait d’un ensemble de documents et de recommandations diététiques proposés, publiés dans les Annals of Internal Medicine, suggérant qu’il était bien pour les Américains de continuer à manger un régime riche en viandes rouges et transformées.

