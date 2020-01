Esteban Burgos: “Montrer que je peux aider et concourir est une grande satisfaction” | Réseaux sociaux sportifs

L’Argentin Esteban Burgos, défenseur d’Eibar et auteur du 1-0 lors de la victoire contre l’Atlético de Madrid, a estimé ce samedi que “montrer” qu’il peut “aider et concourir” est une “très grande satisfaction”, après être arrivé “en mauvais état”. moment “à l’équipe basque et étant” trois mois d’absence “en raison d’une blessure.

“Heureux de ce moment. Il y a peu de bons moments dans le football. Et profiter d’une belle occasion de jouer, de montrer que je dois donner un coup de main à l’équipe. C’était bien. Nous avons pu gagner. Nous avons pu aider. Très heureux d’avoir gagné un grand comme l’Atlético. Il nous positionne très bien dans le tableau “, a-t-il déclaré à Movistar.