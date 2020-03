Et si deux victimes du COVID-19 ont besoin de ventilateurs et qu’un seul est disponible?

Un patient de 12 ans et un patient de 78 ans ont COVID-19. Les deux nécessitent une ventilation mécanique, mais un seul ventilateur est disponible. Le patient plus âgé est un médecin spécialiste des maladies infectieuses qui a de l’expérience dans le traitement de patients atteints de COVID-19, et ses recherches portent sur le développement de vaccins COVID-19. Qui devrait obtenir le ventilateur?

Alors que le nombre d’infections au COVID-19 continue d’augmenter, les prestataires de soins de santé pourraient bientôt être invités à examiner la question posée dans le cas ci-dessus. En tant que cardiologues et bioéthiciens pédiatriques qui pratiquent aux États-Unis et s’occupent quotidiennement d’enfants malades, nous n’avons pas encore eu à nous attaquer à la prise de décision lorsque les ressources sont limitées.

Ces questions ne sont plus abstraites. L’Italie est déjà aux prises avec des ressources limitées à la suite de la pandémie de COVID-19. Une perspective éthique réfléchie est utile pour fournir des conseils lorsque des questions se posent telles que: si le nombre de patients qui ont besoin d’un haut niveau de soutien, comme un ventilateur, dépasse le nombre de ventilateurs réels disponibles à l’hôpital, quels patients devraient être prioritaires? Qui décidera quels patients seront prioritaires?

Dans la plupart des cas, les patients aux États-Unis peuvent généralement être transférés vers un autre hôpital si un hôpital est plein ou n’a pas suffisamment de lits en soins intensifs. Par exemple, pendant la saison de la grippe, les hôpitaux se coordonnent au sein de leur communauté pour s’assurer que les soins sont fournis à tous ceux qui en ont besoin. Mais que se passe-t-il si les hôpitaux locaux sont également pleins?

En 2012, l’Institut de médecine (OIM) a publié un rapport multivolume mettant en place un cadre pour les normes de soins de crise, un projet entrepris en réponse à la pandémie de H1N1 en 2009. Ces normes ont été définies comme «un changement substantiel dans les opérations de soins de santé habituelles et le niveau de soins qu’il est possible de dispenser… justifié par des circonstances spécifiques et… officiellement déclaré par un gouvernement de l’État en reconnaissance du fait que les opérations de crise seront en vigueur pendant une période prolongée. La série décrit ce qui est susceptible de se produire dans des situations de crise (c.-à-d. Catastrophe naturelle majeure, pandémie, etc.) et comment les États et les communautés devraient se préparer.

Le rapport comprend également les principes éthiques à utiliser si un rationnement des ressources est nécessaire et fournit un cadre pour guider l’infrastructure de santé publique. Il est important non seulement d’évaluer ce qui est éthiquement admissible dans le cadre de ressources rares, mais aussi ce qui est éthiquement inacceptable, quelles que soient les ressources rares.

Plus précisément, le rapport de l’OIM décrit les principes éthiques clés suivants à appliquer lorsque les ressources sont rares: équité; l’obligation de prendre soin; le devoir de gérer les ressources; transparence; cohérence; proportionnalité; et responsabilité.

L’équité ne signifie pas que tout le monde est traité de façon identique. L’équité exige qu’en cas de différences de traitement, ces différences soient basées sur des différences appropriées entre les groupes de personnes. Par exemple, si une communauté décide de donner un traitement préférentiel tel qu’un vaccin qui est en pénurie, la priorité «devrait découler de facteurs pertinents tels qu’une plus grande exposition ou vulnérabilité et / ou promouvoir des objectifs communautaires importants, comme aider les premiers intervenants ou d’autres le personnel clé reste au travail.

Les professionnels de la santé ont le devoir de prodiguer des soins au patient individuel, mais il ne faudrait pas leur demander simultanément de prendre des décisions d’affectation des ressources qui sont destinées à bénéficier au groupe plutôt qu’à un individu. Les professionnels de la santé peuvent également être confrontés à des obligations concurrentes telles que prendre soin d’un patient au travail ou prendre soin d’un membre de sa famille à la maison ou s’occuper de petits enfants si l’école est fermée. Le rapport de l’OIM indique qu’un solide système de réponse aux catastrophes devrait fournir un soutien aux travailleurs pour «remplir leurs obligations personnelles afin qu’ils soient également en mesure de remplir leurs obligations professionnelles».

Les professionnels de la santé et les institutions ont le devoir de gérer des ressources rares afin qu’elles ne soient pas gaspillées. Par exemple, les fournisseurs de soins de santé ne devraient pas fournir de masques faciaux à ceux qui les demandent lorsqu’ils ne sont pas garantis. Ils ne devraient pas non plus utiliser ces ressources pour eux-mêmes, sauf indication clinique.

Le rapport de l’OIM a appelé à un processus d’engagement du public afin de créer des politiques éthiques qui reflètent les valeurs d’une communauté. Il s’agit d’un processus approfondi avec la contribution des membres de la communauté, des intervenants, des responsables de la santé publique et des groupes professionnels qui passe par de nombreuses itérations. De nombreux États ont utilisé leur processus d’engagement du public pour élaborer un plan du SCC qui aborde la possibilité d’une pandémie de grippe ou d’autres scénarios où les ressources en soins de santé devraient se raréfier.

Il est important que différents hôpitaux dans la même zone touchée traitent les patients de la même manière afin de promouvoir l’équité. Par exemple, si les patients présentant des symptômes bénins sont bientôt en mesure de se faire dépister pour le virus dans un hôpital, d’autres hôpitaux locaux devraient être en mesure de proposer le même test.

Les charges telles que les fermetures d’écoles ou les quarantaines devraient être proportionnelles aux risques et à l’ampleur des catastrophes. Cela ne devrait être fait que lorsque des avantages clairs pour la communauté sont attendus du fardeau. À Seattle, où l’épidémie aux États-Unis est la plus importante, de nombreuses écoles ont été fermées, ce qui est lourd mais probablement proportionné au risque actuel de transmission. Enfin, les individus au sein du système de santé devraient rester responsables et redevables de leurs actions.

Les principes énoncés par l’OIM sont destinés à être utilisés par les États pour engager la communauté locale à fixer des priorités et des objectifs. Dans l’Illinois, par exemple, l’Annexe sur la réponse aux incidents catastrophiques du ministère de la Santé de l’Illinois, publiée en 2018, décrit le système de réponse aux catastrophes de l’État et comprend une analyse éthique de l’allocation des ressources lors d’un incident catastrophique qui nécessite des normes de soins en cas de crise.

Le document fournit des conseils utiles aux prestataires de soins de santé tels que: «Dans la mesure du possible, évitez de prendre des décisions définitives (telles que la personne à traiter / à ne pas traiter ou le recours aux soins palliatifs) seul, au lieu de cela, utilisez des processus prédéfinis et / ou une équipe décisions fondées sur la Il recommande également spécifiquement de donner la priorité à des travailleurs spécifiques uniquement lorsqu’il «soutient clairement les infrastructures critiques et la santé de la population».

Prendre des décisions éthiques en temps de crise ou avec des ressources limitées peut ne pas être facile pour de nombreux agents de santé. La «bonne» décision n’est souvent pas évidente. Dans ces situations, les agents de santé sont encouragés à utiliser les principes énoncés par l’OIM et à demander l’aide de ceux qui ont déjà envisagé ces situations, qui ne sont désormais plus hypothétiques. Les responsables de la santé publique devraient promouvoir la transparence et utiliser leurs connaissances et compétences spécialisées pour garantir le maintien de la confiance du public dans une situation en évolution. Les fournisseurs de soins de santé chercheront une réponse bien organisée, fondée sur la science et l’éthique, alors que les États-Unis répondent à COVID-19.