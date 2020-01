Etats-Unis, après avoir annoncé des sanctions aux députés qui ont tenté de prendre l’Assemblée nationale: “Les tentatives illégales de Maduro pour étouffer la démocratie révèlent son désespoir”

Après l’annonce lundi matin par le Secrétariat du Trésor américain de sanctions contre Luis Eduardo Parra Rivero et six autres députés qui ont tenté de prendre l’Assemblée nationale de force le 5 janvier, le Département d’État a publié une déclaration avec des déclarations du secrétaire, Mike Pompeo, dans laquelle il a fourni de nouveaux motifs pour la décision.

Le document assure que la mesure «démontre l’engagement continu envers les efforts du peuple vénézuélien pour restaurer la démocratie” En outre, il a qualifié les événements de “tentatives illégales par le régime (Nicolás) Maduro d’étouffer la démocratie” et a déclaré qu’ils “révélaient leur désespoir”.

Et il a appelé les forces armées: «Nous les appelons à protéger la Constitution vénézuélienne, à autoriser tous les députés à entrer au Palais législatif fédéral et à éviter le recours à la violence, y compris contre leurs élus de manière démocratique. En fin de compte, les forces de sécurité vénézuéliennes doivent leur loyauté au peuple vénézuélien, pas à Maduro. Nous vous appelons à le reconnaître comme une source d’autorité légitime“, Express.

Pour conclure, la déclaration réitère sa décision de reconnaître Juan Guaidó comme président de l’Assemblée nationale et président par intérim du Venezuela. “Nous appelons toutes les nations à nous rejoindre et à soutenir le président par intérim Juan Guaidó et l’Assemblée nationale tout en travaillant pacifiquement pour restaurer la démocratie au nom du peuple vénézuélien.”

Quelques minutes plus tard, Pompeo a fait un post allusif sur son compte Twitter, dans lequel il a assuré que “Ceux qui cherchent à étouffer les aspirations démocratiques au Venezuela doivent être tenus responsables”, et a réitéré l’appel aux forces armées..

Le Secrétariat du Trésor, dirigé par Steven Mnuchin, a décrit la portée des sanctions lors de sa propre annonce. Sur la base du décret exécutif 13 692, il est divisé en trois tranches: blocage des députés d’accès et transaction immobilière potentielle qui “se trouvent aux États-Unis ou sont en possession ou sous le contrôle d’un ressortissant du pays”; l’incapacité de voyager aux États-Unis; et la reçu de don Ils pourraient signaler une sorte d’avantage.

“Le Trésor a nommé sept fonctionnaires corrompus de l’Assemblée nationale qui, à la demande de Maduro, ont tenté de bloquer le processus démocratique au Venezuela», A déclaré le secrétaire Steven T. Mnuchin lors de l’annonce. «À ces fonctionnaires et à d’autres fonctionnaires désignés les sanctions peuvent être éliminées si elles se rangent du côté du peuple du Venezuela et de Juan Guaidó comme leur chef légitime», A ajouté le responsable Trump.

Outre Parra, les autres législateurs sont: José Gregorio Noriega Figueroa; Franklyn Leonardo Duarte; José Dionisio Brito Rodriguez; Conrado Antonio Pérez Linares; Adolfo Ramón Superlane et Negal Manuel Morales Llovera.

Tous faisaient partie de la session irrégulière au cours de laquelle Parra s’est déclaré chef de l’Assemblée nationale. Ce jour-là, les forces chavistes ont empêché 100 députés de l’opposition d’entrer dans les locaux pour procéder au vote. Cependant, la majorité a convergé quelques heures plus tard au siège des médias d’El Nacional et a élu Guaidó pour diriger le corps législatif pendant une nouvelle période.

Les irrégularités étaient telles que Parra a admis il y a quelques jours qu’il ne savait pas qui avait voté pour lui en remplacement de Guaidó. “Nous avons ensuite examiné le vote exact, les chiffres exacts, parce que nous avons demandé au Secrétariat, avec 81 voix, c’était exactement notre formule gagnante”, a-t-il déclaré. Cependant, après avoir été répliqué par des journalistes et demandé qui avait émis ces 81 voix, il a reconnu: «Nous demandons la liste des votes (au Secrétariat)“

En décembre dernier, Parra, alors député du parti d’opposition First Justice (PJ), avec six autres parlementaires, Il aurait été impliqué dans un complot de corruption dans le cadre du programme CLAP food boxes.

Outre Parra, quatre des six autres députés (Noriega Figueroa, Brito Rodríguez, Superlane et Pérez Linares, en plus de deux remplaçants (Leandro Domínguez et Jesús Gabriel Peña), ont été accusés suite à un reportage du portail Armando.Info.

Selon les accusations, les parlementaires ont profité de leur rôle au sein du Comité du contrôleur pour favoriser Alex Saab, le Colombien désigné par les États-Unis à la tête de Nicolás Maduro, et son réseau commercial derrière le programme CLAP, qui distribue des denrées subventionnées au Venezuela. Sur la base des éléments de preuve fournis, Parra a été expulsé de son parti.