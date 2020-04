États-Unis CDC ajoute six autres symptômes pour identifier COVID-19

Photo: Unsplash (image d’illustration)

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC, Pour leur acronyme en anglais) a ajouté six autres symptômes à la liste de ceux liés à Coronavirus COVID-19.

L’objectif de cette mesure est que la population générale et le personnel de santé puissent plus facilement reconnaître les patients potentiels de la nouvelle maladie.

Nouveaux symptômes ajoutés par CDC Ce sont: des frissons, des tremblements soudains avec des frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête, des maux de gorge et une perte de goût ou d’odeur.

Il convient de noter qu’il y avait déjà quatre autres conditions médicales liées à coronavirus COVID-19: fièvre, rhume, toux et essoufflement.

Les symptômes peuvent apparaître de deux à 14 jours après l’exposition au virus, de sorte que les personnes qui en souffrent légèrement devraient éviter tout contact avec davantage de personnes pour éviter une transmission ultérieure.

D’accord avec CDC, un hôpital doit être recherché immédiatement en cas de complications telles que difficulté à respirer, douleur ou pression thoracique persistante, confusion ou incapacité à se réveiller et lèvres ou visage bleutés.

