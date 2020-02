Etats-Unis: étude des cosmétiques interdits testés sur les animaux

LAS VEGAS (AP) – Un nombre croissant d’États américains étudient l’interdiction de la vente ou de l’importation de produits cosmétiques testés sur des animaux. Les promoteurs de la mesure soutiennent que tester des lotions, des shampooings et du maquillage sur des lapins, des souris et des rats est cruel et inutile.

Bien que les consommateurs et de nombreuses usines de cosmétiques soutiennent la mesure, la Chine exige que les cosmétiques vendus sur son marché, énormes et rentables, soient testés sur des animaux.

En Californie, au Nevada et en Illinois, de nouvelles lois interdisent la vente ou l’importation de produits cosmétiques testés sur les animaux.

Les lois, qui s’appliquent aux essais menés après le 1er janvier, ne devraient pas perturber gravement le secteur, car de nombreuses entreprises ont déjà abandonné les essais sur les animaux. Mais ils font pression sur le gouvernement fédéral pour appliquer l’interdiction à travers le pays et également à la Chine, qui exige que la plupart des cosmétiques vendus dans ce pays de 1,4 milliard de personnes soient testés sur des animaux par les autorités de réglementation chinoises.

La mesure chinoise s’applique à tous les produits cosmétiques importés, tels que le maquillage, le parfum et les produits capillaires.

Les cosmétiques testés sur les animaux sont déjà interdits en Europe, en Inde et dans d’autres régions.