Etats-Unis: le Département du Trésor bloquera les opérations de la chaîne vénézuélienne Globovisión dans le pays

Le gouvernement américain a annoncé mardi une nouvelle sanction contre la dictature de Nicolás Maduro. Par une déclaration, Le département du Trésor a confirmé qu’il bloquerait les opérations de la chaîne vénézuélienne Globovisión dans le pays.

Les autorités américaines ont fixé au 21 janvier une date butoir pour la clôture des contrats avec la société vénézuélienne, qui propriété de Raúl Gorrín, chef du dictateur Nicolás Maduro et “l’un des fugitifs les plus recherchés aux États-Unis”.

De cette façon, Globovisión seront exclus de la grille de programmation du service de télévision par satellite Directv.

«Sauf dans les cas prévus au paragraphe d) de la présente licence générale, toutes les transactions et activités interdites par le paragraphe 1 a) du décret exécutif (E.O.) 13850, tel que modifié par E.O. 13857 du 25 janvier 2019, qui sont normalement des incidents et nécessaires au ralentissement d’opérations, de contrats ou d’autres accords, y compris l’importation de biens, de services ou de technologie aux États-Unis, impliquant Globovisión Tele C.A. ou Globovisión Tele CA, Corp., ou toute entité dans laquelle Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp. a, directement ou indirectement, un intérêt de 50% ou plus et qui étaient en vigueur avant le 8 janvier 2019, sont autorisés jusqu’à 12 h 01, heure normale de l’Est, le 21 janvier 2020 », note le document publié par le Département du Trésor.

«Les personnes des États-Unis participant à des transactions autorisées par cette licence générale doivent, dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’expiration de cette licence générale, soumettre un rapport complet et détaillé de chaque transaction, y compris les noms et adresses des parties impliquées, le type et la portée des activités menées, et les dates auxquelles les activités ont été menées, devant l’Office de contrôle des actifs étrangers, Office de conformité et d’application », ajoute le texte.

Carlos Vecchio, L’ambassadeur de Juan Guaidó aux États-Unis, a pris la parole après l’action de l’administration Trump: «Le traître Globovision qui désinforme et sert d’outil à la dictature, dont les propriétaires corrompus sont à l’origine du sale financement de l’assaut contre l’Assemblée nationale, sortira du grill DirecTV. »

Gorrín, le leader de Maduro recherché par les États-Unis

En novembre dernier, le Service américain de l’immigration et des douanes (ICE) a inclus le propriétaire de Globovisión dans sa liste des personnes les plus recherchées, accusées de blanchiment d’argent et de corruption.

L’ICE a publié les données de base et une photographie de l’homme d’affaires lié au régime de Nicolás Maduro. Il a expliqué que Gorrín a neuf accusations de blanchiment d’argent et une pour complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

En outre, il l’accuse de verser des millions de dollars en pots-de-vin à deux hauts fonctionnaires vénézuéliens “pour garantir l’avantage de mener des transactions de change à des taux favorables pour le gouvernement vénézuélien”.

L’homme d’affaires est propriétaire de la chaîne de télévision Globovisión et de la compagnie d’assurance La Vitalicia.

En novembre 2018, le gouvernement américain avait ordonné de confisquer ses biens, évalués à environ 77 millions de dollars et, en janvier 2019, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) l’a inscrit dans sa liste de sanctions avec son partenaire Gustavo Perdomo.

Le ministère américain de la Justice l’a formellement accusé de complot en vue de violer la loi contre les actes de corruption, de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent par le biais d’instruments monétaires.

