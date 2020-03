États-Unis: le Sénat approuve le programme de sauvetage du coronavirus

WASHINGTON (AP) – Le Sénat a approuvé mercredi un programme de sauvetage économique de 2 200 milliards de dollars qui fournira une aide aux entreprises, aux travailleurs et aux systèmes de santé touchés par la pandémie de coronavirus.

Le vote à l’unanimité est intervenu malgré la suspicion des deux côtés quant à savoir si la mesure va trop loin ou pas assez loin, et couronne plusieurs jours de négociations tortueuses dans le contexte d’un Washington confronté à un défi national comme jamais auparavant.

La mesure, contenue dans 880 pages, est le plus grand plan de sauvetage économique de l’histoire des États-Unis. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, avait l’air fatigué et désolé d’annoncer le vote, et il a exempté les sénateurs jusqu’au 20 avril, bien qu’il ait promis de les appeler à Washington si nécessaire.

“La mesure dont nous sommes saisis est historique car elle vise à faire face à une crise historique”, a déclaré le chef du Sénat pour les minorités Chuck Schumer. «Notre système de santé n’est pas prêt à prendre soin des malades. Nos travailleurs sont sans travail. Nos entreprises ne peuvent pas fonctionner. Nos usines sont arrêtées. Les engrenages de l’économie américaine se sont arrêtés. »

Le plan de sauvetage est destiné à soutenir une économie qui plonge dans la récession ou pire, et une nation confrontée à une maladie qui a tué près de 20 000 personnes dans le monde.