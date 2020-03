États-Unis: suspension des saisies de coronavirus

Les agences hypothécaires Fannie Mae et Freddie Mac ont déclaré mercredi qu’elles suspendraient toutes les saisies et expulsions d’emprunteurs sur les maisons unifamiliales dont elles sont propriétaires.

Cette décision, ordonnée par le régulateur fédéral Fannie et Freddie, est l’une des nombreuses mesures prises aux États-Unis pour protéger ceux qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus. Les entreprises sont sous le contrôle du gouvernement fédéral depuis la crise financière de 2008-2009.

En outre, le Département du logement et du développement urbain a suspendu les saisies et les expulsions de prêts hypothécaires assurés par la Federal Housing Administration.

Fannie Mae et Freddie Mac n’accordent pas de prêts, mais les achètent à des prêteurs et les regroupent en titres, les garantissent contre les défauts de paiement et les vendent aux investisseurs. Ensemble, ils garantissent environ la moitié du marché intérieur américain.

Les sociétés ont également annoncé d’autres options d’aide hypothécaire, y compris une extension de leur programme de clémence en cas de retard de paiement, qui offre un allégement de prêt jusqu’à un an et suspend les frais et pénalités de retard. Il suspend également la communication aux agences d’évaluation du crédit des arriérés de paiement des emprunteurs bénéficiant d’un plan de clémence en raison de difficultés imputables à cette urgence nationale.

Les mesures entrent en vigueur immédiatement et s’appliquent aux emprunteurs qui ne sont pas en mesure d’effectuer leurs versements hypothécaires en raison d’une diminution des revenus due à l’impact de la maladie COVID-19, qu’ils soient ou non infectés par le nouveau coronavirus, a déclaré Freddie. Mac.

“Nous demandons aux emprunteurs qui peuvent rencontrer des problèmes financiers en raison de COVID-19 de contacter leur fournisseur de prêts hypothécaires _ la société à laquelle ils envoient leurs versements hypothécaires mensuels_ pour explorer leurs options”, a ajouté Freddie Mac dans un communiqué.