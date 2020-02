Être à Chivas n’est pas un jeu, c’est ainsi qu’El Flaco Tena a parlé des sanctions contre Calderón et Antuna

Les joueurs Cristian Calderón et Uriel Antuna jouera avec l’équipe de Chivas de Guadalajara U20 (contre León), en tant que sanction imposée par la directive en cas d’incidents extra-sportifs récents; en plus d’un sanction économique, équivalent à un mois de salaire.

Luis Fernando Tena, directeur technique de l’équipe rojiblanco, a mentionné lors d’une conférence de presse qu’il s’agit d’une situation cela les affecte car ce n’est pas l’image qu’ils veulent donner.

Les deux joueurs ont été intégrés dans le cadre des renforts pour cette Clausura 2020. Dans le cas de Cristian Calderón a été sanctionné pour avoir assisté à un concert de la musique régionale et le lendemain la séance d’entraînement ne s’est pas terminée à cause de problèmes d’estomac. Alors que dans celui de Uriel Antuna, la raison de la sanction n’a pas été indiquée, la seule chose qui est connue sont les photos que les notes TV publiques, dans lequel le joueur alcoolique est exposé avec une femme qui n’était pas sa femme.

Le stratège rouge et blanc a souligné que l’institution essaie d’envoyer un message fort, “toujours l’image qui est donnée, je pense toujours aux enfants et aux jeunes car leurs joueurs et ce qu’ils veulent c’est mettre de l’ordre, de la discipline et de l’engagement ».

L’organisation a déboursé 49 millions USD de renforts, desquels 12 millions sont allés à Antuna et huit à Calderón. Il est à noter que les joueurs de l’organisation signent une lettre d’engagement pour respecter les codes d’éthique du club.

Avant que cela n’arrive, Cristian a admis qu’il avait pris une mauvaise décision, Il s’est excusé auprès de sa famille, de son conseil d’administration et de son passe-temps et a indiqué qu’il travaillerait pour qu’à l’avenir, il ne soit plus question de cette situation et qu’il soit un exemple pour les enfants.

Pendant ce temps, Uriel a déclaré que la demande à Chivas sera toujours élevée et que les attentes sont élevées et qu’il a toujours été attaché à l’institution. “Que tu parles bien ou mal je ferai toujours de mon mieux“

Le joueur a téléchargé une photo sur Instagram, accompagné de son épouse, Penelope García, accompagné du texte: “Contre tout et contre tout le monde“

La façon dont l’équipe a été formée pour la saison en cours a généré de nombreuses attentes, mais pour l’instant, l’équipe est placée en dixième position dans le tableau général, avec deux victoires, trois nuls et deux défaites.

Situation devant laquelle Luis Fernando Tena a précisé qu’il parlait chaque semaine avec Amaury Vergara, Ricardo Peláez, Marcelo Michel et Mariano Varela, du prochain match, du projet et des futurs matchs.

En outre, il a précisé que “Je n’ai jamais senti ma position en danger, car Amaury me dit face à face qu’il soutient, et maintenant que nous devions gagner, il ne m’a rien dit de tout ça, nous continuons à travailler, Je ressens le soutien des managers et des joueurs, ce qui est vital, et nous continuons à travailler avec confiance et optimisme que nous allons nous améliorer, dans le football et dans le score. “