Étudie l’alarme sonore sur les cartes d’inondation FEMA «très obsolètes»

Le gouvernement fédéral doit dépenser jusqu’à 12 milliards de dollars pour améliorer les cartes des inondations du pays et devrait faire davantage pour orienter le développement hors des zones sujettes aux inondations, selon deux études récentes qui mettent en garde contre l’augmentation des dommages causés par les inondations du changement climatique.

L’Agence fédérale de gestion des urgences a produit des cartes des inondations couvrant seulement un tiers des 3,5 millions de kilomètres de cours d’eau du pays et 46% du littoral, a déclaré l’Association of State Floodplain Managers dans un récent rapport.

Les cartes montrent les zones côtières et fluviales les plus susceptibles d’être inondées et aident les planificateurs et les constructeurs à déterminer les zones d’une communauté qui conviennent au développement. La FEMA utilise également les cartes pour déterminer quelles propriétés doivent avoir une assurance contre les inondations.

Mais l’absence de cartes des inondations rend les communautés «moins capables d’être résilientes car les données fondamentales sur les inondations n’existent pas», indique le rapport. «Les zones non inondables à risque d’inondation représentent une menace sérieuse pour les personnes qui peuvent choisir d’acheter ou de construire en leur sein.»

De plus, bon nombre des cartes des inondations que la FEMA a dressées «sont très obsolètes», selon une étude distincte du R Street Institute, un groupe de réflexion sur le marché libre à Washington.

Les cartes des inondations obsolètes ne tiennent pas compte du changement climatique et «ne reflètent pas le degré auquel le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer devraient augmenter le risque d’inondation et étendre les zones qui seront sujettes à des inondations à l’avenir», L’étude de R Street dit.

L’évaluation nationale du climat de 2018 indique que le changement climatique intensifie les précipitations, les ondes de tempête et les marées hautes.

Les deux études interviennent alors qu’un comité de la Chambre doit tenir une audience demain sur la cartographie des inondations et que le président Trump a proposé de réduire le budget de la FEMA pour la cartographie des inondations de 263 millions de dollars cette année à 100 millions de dollars au cours de l’exercice 2020. Le Congrès a ignoré les propositions précédentes de Trump de réduire dépenses fédérales et cartographie des inondations et transfert des coûts aux États.

L’association des plaines inondables exhorte le Congrès à dépenser plus sur les cartes des inondations et dit qu’il en coûtera entre 3,2 milliards et 11,8 milliards de dollars à la FEMA pour finir de dessiner des cartes pour l’ensemble du pays. La maintenance et la mise à jour des cartes coûteront entre 107 et 480 millions de dollars par an, a prévu l’association.

Mais les coûts sont récupérés parce que les cartes des inondations empêchent le développement des zones à risque et évitent les dommages causés par les inondations, a déclaré l’association.

La FEMA a noté que le pourcentage écrasant de résidents américains vivent dans des communautés avec des cartes des inondations. Les communautés sans cartes d’inondation sont concentrées dans les régions peu peuplées des grandes plaines et des montagnes Rocheuses Ouest.

Mais l’association des inondations basée au Wisconsin a déclaré que la concentration de la FEMA sur les zones très peuplées “ignore les zones moins peuplées qui présentent un risque d’inondation considérable, en particulier en relation avec l’économie locale, et peut avoir des zones en développement rapide sans données d’inondation pour guider le développement.”

Et le R Street Institute dit que certaines des cartes les plus obsolètes de la FEMA se trouvent «dans certaines des communautés les plus sujettes aux inondations du pays», selon l’étude, rédigée par R.J. Lehmann, un expert en assurance.

Un rapport de novembre 2017 du Congressional Budget Office a révélé qu’exactement la moitié des 166 comtés présentant le risque d’inondation le plus élevé utilisaient des cartes des crues datant de plus de 5 ans. Le CBO a découvert que quarante-deux des comtés utilisaient des cartes vieilles de plus de 10 ans.

La FEMA exige que les personnes et les entreprises qui possèdent une propriété dans une zone inondable à haut risque aient une assurance contre les inondations si elles ont également une hypothèque soutenue par le gouvernement fédéral. La FEMA vend la quasi-totalité de la couverture d’assurance contre les inondations du pays par le biais de son programme national d’assurance contre les inondations.

Lehmann dit que la FEMA devrait cesser de vendre de l’assurance aux nouvelles constructions dans les zones inondables à haut risque, qui sont définies comme des zones avec 1% de chances annuelles d’être inondées. Cette politique inverserait une tendance à la croissance du développement dans les zones les plus sujettes aux inondations du pays et marquerait un écart marqué par rapport à la politique de longue date de la FEMA consistant à assurer toute propriété contre les dommages dus aux inondations quel que soit son risque d’inondation.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.