Eugenio Derbez parle de la séparation de sa fille et de son mari

L’acteur mexicain a parlé exclusivement de la situation où sa fille et son mari Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann étaient actuellement mariés le 28 mai 2016 Eugenio Derbez n’a rien sauvé

Dans une interview qu’il a accordée à Ventaneando, et qui est disponible sur le compte Instagram officiel de l’émission de télévision, l’acteur mexicain Eugenio Derbez est sorti en défense de sa fille, Aislinn Derbez, niant qu’il fait face à une crise conjugale avec Mauricio Ochmann, comme Il a été sécurisé dans d’autres médias.

Eugenio Derbez a fait une visite éclair à Mexico et a abordé le sujet: «Je suis juste resté avec eux le jour de l’anniversaire de Kai (la fille d’Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann) et ils étaient ensemble, d’accord, rien que je sache “

L’acteur mexicain, qui a participé à des films tels que “Aucun retour n’est accepté”, “Comment être un amoureux latin” et “L’homme dans l’eau”, entre autres, a poursuivi l’interview: “Et si Alessandra (son femme) qui a lu dans un magazine de “potins purs”, que quelqu’un allait faire la fête et a laissé la fille à sa mère, est un mensonge absolu. “

Eugenio Derbez a précisé que sa fille, Aislinn Derbez, vit actuellement à Los Angeles, en Californie, et sa mère au Mexique: “Aislinn ne va jamais à la fête, est donc le plus ennuyeux de tous, alors, des potins purs.”

À la question que si le couple suivait une thérapie familiale, le père d’Aislinn Derbez a avoué qu’elle a toujours suivi des thérapies, est-ce bien ou mal, elle l’a toujours fait: «Chaque fois qu’elle me dit de suivre une thérapie, ce qui va pour moi faire très bien pour mon quotidien et ne pas attendre que j’aie une crise pour suivre une thérapie ».

Eugenio Derbez a partagé que sa fille suit une thérapie avec son mari, Mauricio Ochmann, et a recommandé une thérapie pour lui et sa femme, la chanteuse Alessandra Rosaldo.

«Si nous y allons, ce n’est pas que nous nous séparons, ce n’est plus rien pour guérir la relation et pour qu’elle ne se rompt pas demain. Je crois que l’intérieur se reflète à l’extérieur et je me sens très bien, très équilibré, très en paix. Cette paternité dans laquelle je vis actuellement est beaucoup plus complète, beaucoup plus mature, j’apprécie davantage ma fille. Avant, je travaillais plus et je faisais une carrière et maintenant je suis plus inquiet d’être avec ma fille, donc je pense que j’ai déjà trouvé un équilibre. »

Les réactions aux paroles d’Eugenio Derbez sont rapidement arrivées: «Arrêtez de fabriquer des couteaux! Il n’y a rien de mal à suivre une thérapie conjugale! Il y a des gens qui suivent une thérapie pour avoir une meilleure relation et pour prévenir. »

“Chacun d’eux roule, une seule vie et ils la vivent à leur guise”, “C’est ce que tout le monde dit et après un certain temps ils sont séparés, mais ils sont toujours” aimants “. C’est toujours la même chose avec le show business, “” Espérons que non parce qu’ils ont l’air concentré, mais le mariage n’est pas facile et bonne chance pour eux. “

Une utilisatrice s’est exprimée de la manière suivante, critiquant Aislinn Derbez: “Ils partiraient à cause des vêtements mal habillés qu’elle amène toujours avec son enfant”, tandis que quelqu’un d’autre a fait l’observation suivante: “Il est évident que ce mariage ne fonctionne plus” .