Eurafrica Trail 2020 commence son compte à rebours en ouvrant les inscriptions | Sports pratiques

Le compte à rebours pour Sentier Eurafrica, qui se tiendra du 27 octobre au 2 novembre, débutera officiellement le 14 février avec l’ouverture de la période d’inscription à partir de 20h30.

L’Eurafrica Trail est une expérience vitale et sportive d’une durée d’une semaine et de quatre étapes réparties entre le europe du sud et le Afrique du Nord Les deux banques sont reliées par les routes des provinces de Cadix et Malaga, Gibraltar et Le maroc par la compétition et la coexistence entre les cultures qui composent le test.

La dernière édition, jouée du 28 octobre au 3 novembre 2019, comprenait quatre étapes. Le défi intercontinental a commencé au Maroc, avec le différend sur la FRS Musa 21. Il a continué dans la province de Malaga, avec la nouveauté Aurum 43 entre Benaoján et Cortes de la Frontera. Cádiz Selva Interior 50 a découvert des lieux d’une grande beauté du Parc naturel de Los Alcornocales, à Algeciras et Los Barrios.

Modalité d’inscription

L’organisation Eurafrica Trail propose aux participants deux options d’inscription pour ceux qui souhaitent être intercontinentaux. L’une est la modalité de 120 kilomètres et l’autre de 70, mais vous ne pouvez également participer qu’à l’une des courses locales.

Ceux qui souhaitent vivre une expérience compétitive complète peuvent s’inscrire au Intercontinental 120. Le test reine de l’Eurafrica Trail comprend le programme de compétition le plus exigeant, avec les quatre étapes qui composent le défi intercontinental des deux côtés du détroit.

Au lieu de cela, le Intercontinental 70 Il offre un jour de repos supplémentaire composé de trois étapes et d’un kilométrage réduit, bien qu’il partage toute l’expérience avec sa «sœur aînée» en termes d’hébergement, d’entretien et de voyage de la caravane eurafricaine.

De plus, il existe un plan attractif pour les compagnons avec des visites gastronomiques et culturelles guidées et le suivi des courses.

En revanche, ceux qui ne souhaitent pas être intercontinentaux mais qui apprécient l’une des sections de l’Eurafrica Trail, peuvent le faire en s’inscrivant à l’une des courses qui composent le défi.

