Evans, Ogier et Neuville joueront la victoire le dernier jour | Sports

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota Yaris) a repris la tête du rallye de Monte-Carlo samedi, première manche de la Coupe du monde, et affrontera la dernière journée avec 4,9 secondes d’avance sur son coéquipier Français Sébastien Ogier et 6,4 sur le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20).

Evans et Ogier se sont relayés à la première place du rallye pendant les quatre sections de la journée, dans lesquelles Neuville a brillé d’autant plus qu’il a été le plus rapide à trois d’entre eux sur les pôles glacés des Alpes françaises.