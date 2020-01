Evo Morales dit que s’il retournait en Bolivie, il organiserait des milices armées comme celles du Venezuela:

LA PAZ, 12 janvier (.) – L’ancien président bolivien Evo Morales a déclaré dimanche qu’il organiserait des milices armées populaires similaires à celles du Venezuela à son retour en Bolivie, selon un fichier audio diffusé par la radio locale Kawaschun Coca Trópico.

Morales est un réfugié en Argentine après avoir démissionné de son mandat en novembre au milieu d’une grave crise politique. Avant d’arriver en Argentine, Morales était au Mexique, où son gouvernement lui a accordé l’asile.

“Si dans un court laps de temps, je ne sais pas, si je reviens (en Bolivie) ou si quelqu’un revient, nous devons organiser comme au Venezuela des milices armées du peuple”, a expliqué Morales, selon la station de radio Kawaschun Coca Trópico.

“Nous avons été très confiants. La bévue: nous n’avions pas de plan” B “”, a déclaré Morales à propos de sa démission sous la pression des forces armées, qu’il a qualifiée de coup d’État.

Un attaché de presse de Morales en Argentine n’était pas immédiatement disponible pour confirmer l’authenticité de l’enregistrement.

En réponse, le vice-ministre bolivien de la Coordination et de la Gestion gouvernementales, Israël Alanoca, a déclaré qu ‘”il est encore une fois regrettable d’entendre cet homme parler de confrontation et nous pouvons clairement voir plus de signes et de preuves de sédition de vouloir semer ici en Bolivie”, a déclaré le Agence de presse d’État bolivienne ABI.

Morales a quitté la Bolivie à la mi-novembre, quelques jours après avoir démissionné de son poste au milieu d’une grave crise politique en Bolivie en raison d’accusations d’irrégularités lors des élections présidentielles d’octobre.

Le gouvernement de la présidente intérimaire bolivienne Jeanine Añez s’est plaint des déclarations politiques que Morales a faites de l’étranger depuis son départ du pays andin.

Cependant, le président argentin Alberto Fernández a déclaré dans une interview publiée dimanche par le site d’information El Rocket to the Moon que Morales a les droits de tout citoyen argentin et que son gouvernement ne conditionnerait pas le président bolivien.

Au début du mois, le Tribunal électoral suprême de Bolivie (TSE) a annoncé qu’il convoquerait une nouvelle élection générale présidentielle le 3 mai.

(Rapport de Sergio Santos Limachi Osco, Mónica Machicao et Daniel Ramos; Écrit par Maximilian Heath; Édité par Javier López de Lérida)