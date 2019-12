Evo Morales Noël en Argentine: il déjeune et joue au football avec la communauté bolivienne dans le domaine sportif du Collège National de Buenos Aires

Ancien président Evo Morales a participé ce matin de un chocolat avec des garçons et des filles de la communauté bolivienne en Argentine. Plus tard, il a participé à un match de football informel lors d'une réunion qui a eu lieu dans les locaux du Collège national de Buenos Aires à Puerto Madero.

«Ce Noël que je partage avec les enfants de la communauté bolivienne en Argentine, je renouvelle mon engagement à continuer se battre pour les nouvelles générations afin de leur laisser un pays libre, digne et souverain», A publié l'ancien président sur son compte Twitter.

Morales était entouré de trois agents de sécurité et a joué environ 20 minutes avec un vêtement portant le drapeau de son pays. Blanc, Il portait 10 sur son dos et une paire de chaussettes personnalisées avec son nom.

Entouré de voisins et de parents des filles et des garçons qui lui ont rendu visite, il a été vu participer au match et a même marqué un but. La vidéo a été partagée par un utilisateur sur le même réseau social dans lequel Morales a posté son message de Noël. Dimanche prochain réunira quelque 1 000 dirigeants du MAS (Mouvement vers le socialisme), afin "d'évaluer et d'organiser une grande réunion" au cours de ils choisiront leurs candidats pour les prochaines élections générales, comme il l'a lui-même rapporté dans son récit.

«Depuis l'Argentine, nous nous coordonnons avec les mouvements sociaux pour rétablir la démocratie dans notre Bolivie bien-aimée», A déclaré Morales dans le texte qui accompagnait l'enregistrement.

L'ancien président, aujourd'hui isolé par le gouvernement de Alberto Fernandez, dénonce à nouveau qu'il a subi un coup d'État. Par conséquent, il a rappelé les réalisations de sa direction et Il était convaincu que le MAS reviendrait au pouvoir.

"En peu de temps, grâce à notre processus de changement, nous libérons la Bolivie politiquement, économiquement, socialement, culturellement, et ce processus doit revenir. Nous reviendrons dans un court laps de temps comme toujours des millions et des millions démocratiquement pour poursuivre notre révolution culturelle et démocratique », a-t-il dit, entouré d'anciens responsables et de personnalités de confiance.