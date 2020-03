EXCLUSIF – De graves problèmes de santé constatés dans un centre de détention américain pour les immigrants transgenres

Par Mica Rosenberg et Ted Hesson

NEW YORK / WASHINGTON, 2 mars (.) – Les inspections fédérales dans le seul centre de détention américain dédié aux immigrants transgenres ont trouvé l’an dernier des milliers de demandes de soins médicaux sans réponse, de mauvaises procédures de quarantaine, un mauvais traitement pour les maladies mentales et d’autres chroniques, comme rapporté par ..

Les détails des inspections de l’unité du Centre correctionnel du comté de Cibola au Nouveau-Mexique, qui n’avaient pas été signalés auparavant, figurent dans les rapports internes des équipes de santé du Service de l’immigration et des douanes (ICE). Anglais) et le bureau des droits civils du Department of Homeland Security (DHS).

Les problèmes, qui ont conduit au transfert de tous les détenus vers d’autres établissements en janvier, ont été décrits à . par des conseillers législatifs qui ont été informés des documents et ont parlé sous couvert d’anonymat.

Les rapports sont connus à un moment où les démocrates au Congrès accusent l’ICE de ne pas se conformer aux normes des agences pour la prise en charge des immigrants transgenres détenus.

April Grant, un porte-parole de l’ICE, n’a pas commenté directement les détails fournis par les conseillers législatifs, mais a confirmé qu’un rapport de décembre 2019 du personnel de santé de l’ICE a constaté “plusieurs lacunes liées aux soins médicaux” au centre.

Parmi les problèmes, il a cité le fait que les commandes de laboratoire n’étaient pas remplies et qu’il n’était pas coordonné que les patients atteints du VIH consultent des spécialistes des maladies infectieuses dans les 30 jours suivant leur arrivée. Il a ajouté que bon nombre de ces problèmes ont été résolus en décembre, par exemple en accélérant les ordonnances de laboratoire en attente et en informant le personnel des politiques médicales et des normes de détention.

Cependant, des inquiétudes ont conduit au transfert d’une vingtaine de détenus dans l’unité transgenre, ainsi que d’autres détenus atteints de maladies chroniques dans la population générale. Environ la moitié ont été envoyés dans un centre à Aurora, Colorado, et le reste dans un à Tacoma, Washington, selon des détenus transgenres, d’anciens détenus et leurs avocats.

Certains ont déclaré à . qu’à Cibola, les détenus avaient tenté désespérément de recevoir des soins adéquats.

“Chaque fois que nous nous sentions malades, la première étape consistait à soumettre une demande, mais ils n’ont jamais répondu”, a déclaré Kelly Aguilar, une transgenre de 23 ans originaire du Honduras qui a dit qu’elle avait été détenue à Cibola pendant deux ans avant d’être transférée à Aurora. .

“Quand les gens avaient de la fièvre, des maux de tête, des problèmes d’estomac, nous essayions simplement de nous entraider en sirotant de l’eau ou en achetant des pilules au commissaire, mais souvent nous n’avions pas d’argent”, a-t-il ajouté.

L’ICE n’a pas pu immédiatement commenter les cas individuels décrits dans cette histoire.

Amanda Gilchrist, porte-parole de CoreCivic Inc, la société pénitentiaire privée qui exploite Cibola et détient des immigrants détenus en vertu d’un contrat avec l’ICE, a déclaré que la société était “déterminée à fournir un environnement sûr aux détenus transgenres”, notamment en formant le personnel sur la prévention des abus et du harcèlement.

Les législateurs démocrates pressent l’ICE de respecter les normes de détention de l’agence pour les immigrants transgenres énoncées dans une note de service de 2015.

La note de service, signée par l’ancien directeur de l’ICE Thomas Homan pendant l’administration Barack Obama, offre des protections telles que permettre aux immigrants d’être hébergés en fonction de leur identité de genre (femmes transgenres avec d’autres femmes, par exemple), ainsi que d’avoir accès à l’hormonothérapie et aux soins de santé mentale.

Homan a déclaré à . qu’il était difficile de trouver des établissements prêts à modifier leurs contrats pour adopter des normes de soins transgenres. Actuellement, aucun ne l’a fait.

(Rapport de Mica Rosenberg à New York et Ted Hesson à Washington D.C .; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)