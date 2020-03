EXCLUSIF – Le Guatemala cherche à limiter le retour des migrants dans le cadre d’un accord d’asile avec les États-Unis

Par Frank Jack Daniel et Sofia Menchu

CIUDAD DE GUATEMALA, 6 mars (.) – Le nouveau gouvernement du Guatemala tente de limiter le nombre de migrants étrangers que les États-Unis lui envoient dans le cadre d’un accord bilatéral qui, dans la pratique, en fait un tampon pour les demandes d’asile vers le pays d’Amérique du Nord.

Les États-Unis ont envoyé des centaines de demandeurs d’asile de nationalité hondurienne et salvadorienne sur le territoire guatémaltèque, en vertu de l’accord mis en œuvre en novembre, et tentent maintenant de s’étendre.

Cependant, la priorité du Guatemala dans les pourparlers avec Washington est de veiller à ce que le nombre de migrants qui sont renvoyés quotidiennement en Amérique centrale ne dépasse pas leur capacité “très limitée” à traiter les nouveaux arrivants, a déclaré le vice-chancelier Eduardo Hernández, à ..

“Nous n’avons qu’une piste d’atterrissage” et un centre d’accueil pour les migrants arrivant par avion dans le cadre de l’accord, a déclaré Hernandez lors d’une interview la semaine dernière. L’accord “ne peut pas dépasser la capacité installée”.

En l’état, le traité est l’une des mesures clés de l’administration Donald Trump pour réduire la migration irrégulière aux États-Unis. Le président américain a fait de ses actions pour contrôler ce phénomène l’un des arguments de sa réélection en 2020.

Connu sous le nom d’Accord de coopération en matière d’asile (ACA) et signé par le précédent gouvernement guatémaltèque, l’accord est similaire au «troisième pays sûr» entre les États-Unis et le Canada, en vertu duquel les demandeurs d’asile se trouvant sur le territoire américain arrivent par territoire Les Canadiens doivent demander un abri là-bas plutôt que dans le pays de destination.

Les détracteurs de l’accord et des accords similaires signés par les États-Unis avec le Honduras et El Salvador disent que ces pays n’offrent pas des conditions de sécurité adéquates pour protéger les migrants et que leurs systèmes d’asile sont trop rudimentaires.

Sous le mandat du président Alejandro Giammattei, au pouvoir depuis janvier, le gouvernement a promis de donner plus d’informations sur le traité, négocié à huis clos par l’administration précédente et dont une seule partie a été révélée.

Hernandez a déclaré que le gouvernement travaillait avec l’administration américaine pour créer des règles de mise en œuvre claires sur des aspects tels que le nombre de familles avec enfants que le Guatemala accepte, le nombre de demandeurs d’asile qu’il reçoit par jour et l’extension possible de l’accord à d’autres nationalités.

Le Guatemala cherche “à ajouter une annexe, quelque chose de simple, succinct, simple, direct, bien sûr, qui n’a pas laissé de place aux interprétations”, a-t-il dit.

Initialement, les États-Unis ont accepté de n’inclure que des adultes parmi les migrants renvoyés en Amérique centrale, mais plus tard, l’accord s’est étendu dans la pratique aux familles avec enfants, a déclaré Hernández.

Casa de Migrante, une organisation civile qui sert de refuge pour recevoir les migrants de retour, a déclaré que parmi les personnes incluses dans les envois par les autorités américaines, il y avait des femmes enceintes et des enfants présentant des symptômes de stress chronique.

Selon les données de l’Institut guatémaltèque des migrations, le 3 mars, 789 migrants ont été renvoyés, dont 311 enfants.

L’administration Trump a annoncé jeudi qu’elle mettra de côté quelque 10 000 visas de travail temporaires H2-B pour les Guatémaltèques, les Salvadoriens et les Honduriens, dans le cadre d’une prolongation de ces permis.

La spécification de la nationalité est inhabituelle dans ces programmes et semble être la reconnaissance des accords d’asile.

L’accord signé avec le Honduras pourrait être mis en œuvre prochainement, a déclaré jeudi le commissaire par intérim du bureau américain des douanes et de la protection des frontières, Mark Morgan. Morgan a ajouté que son pays continue de négocier l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile reçus par le Guatemala.

(Rapport de Frank Jack Daniel et Sofia Menchu. Traduit par Raúl Cortés Fernández, édité en espagnol par Gabriela Donoso)