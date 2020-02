EXCLUSIF – Les banques vénézuéliennes commencent à économiser des dollars dans le contexte de la libéralisation de Maduro: sources

Par Corina Pons et Mayela Armas

CARACAS, 4 février (.) – Au moins une demi-douzaine de banques vénézuéliennes acceptent depuis des mois de conserver leurs paquets de billets en dollars et en euros accumulant les chaînes de supermarchés ou les industries pour les paiements qu’ils reçoivent, dans un assouplissement inattendu des réglementations du gouvernement du président Nicolás Maduro.

Quelque 1800 millions de dollars en espèces sont arrivés dans le pays pétrolier l’année dernière, selon trois sources dans le secteur financier, mais les banques locales acceptent d’économiser l’argent dans les monnaies de quelques entrepreneurs et de facturer un prix élevé pour le service.

Au Venezuela, plus d’argent liquide circule désormais en devises étrangères qu’en Bolivars, la monnaie locale, de sorte que les banques ont commencé à fournir des services de garde des devises, en sélectionnant les clients qui acceptent l’argent et en faisant attention à l’origine. des factures.

Quatre hauts dirigeants ont confirmé qu’ils ne manipulaient que des espèces dans les devises d’entreprises de longue date, mais préfèrent ne pas mentionner les noms des banques privées qui assurent la garde pour des raisons de sécurité dans l’un des pays les plus homicides de la région.

“C’est un service pour les clients traditionnels”, a expliqué l’une des sources du secteur bancaire consultée.

La banque est un exemple de la façon dont l’arrivée des billets de banque étrangers dans l’économie locale s’intensifie depuis que Maduro a assoupli les contrôles en 2018 et autorisé les paiements en devises interdites pendant 16 ans, cherchant à encourager le commerce local dans la grave récession, la troisième année de hyperinflation et sanctions financières des États-Unis.

La modification des contrôles a été effectuée sans éliminer le cadre réglementaire actuel.

Certaines des devises viennent aux Vénézuéliens pour les envois de fonds envoyés par des millions de membres de la famille qui ont migré pendant la crise, mais la Banque centrale propose également des billets de 50, 100 et 200 euros pendant un an chaque semaine, tandis que le gouvernement paie ses fournisseurs en espèces dans cette monnaie, produit d’une partie des ventes de brut et d’or à certains de ses alliés comme la Turquie et la Russie.

Le ministère de l’Information n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les opérations.

Les banques locales facturent entre 1% et 2% de commission mensuelle sur le montant moyen en espèces qu’elles conservent pendant ces 30 jours dans les coffres, ont indiqué des sources. En retour, les clients ont immédiatement accès à cet argent et aux contrôles de sécurité des billets.

Les banques qui ont un service de garde proposent également à chaque client de transférer une partie des billets à un autre client au sein de la même entité, ce qui évite d’avoir à le retirer des coffres, selon les sources. Pour ces transferts, ils facturent une autre commission de 1%.

“Les banques n’avaient pas facturé auparavant pour recevoir de grandes quantités de bolivars en espèces, car elles avaient prêté cet argent et de là provenaient leurs revenus financiers”, a déclaré l’économiste Leonardo Buniak. “La commission pour la garde des devises sur les factures est élevée car cet argent ne peut pas être prêté”, a-t-il expliqué.

Selon les données de la Superintendency of Banks, les fonds destinés à la collecte de services bancaires non financiers ont augmenté de 29 089% en un an et ces entrées contribuent à améliorer les revenus des banques locales, ce qui a réduit au minimum les crédits pour une réglementation stricte et une inflation vorace. .

Les entités n’offrent pas le service de transfert de ces devises en espèces vers des comptes dans d’autres pays. Les entreprises ne disposent pas non plus d’installations pour mobiliser cet argent à l’extérieur du pays en raison des restrictions sévères de la banque mondiale à accepter de l’argent du Venezuela sous les mesures des États-Unis, surtout s’il vient en espèces.

“Les billets de banque ne quittent pas le pays et vont se détériorer”, a déclaré l’un des responsables financiers.

Les banques locales gèrent à peine un dixième des 1 000 millions de dollars et environ 700 millions d’euros de factures mobilisées dans l’économie locale, selon deux des sources consultées.

Parmi les entreprises qui s’adressent à la banque figurent les grandes chaînes de supermarchés, qui reçoivent déjà un tiers de leurs ventes en devises, selon des cadres du secteur financier et également deux sources du secteur commercial.

La libre circulation des devises a résolu le manque de liquidités, les factures en bolivars qui circulent sont insuffisantes et équivalent à environ 44 millions de dollars.

Dans les ventes de rue ou dans les magasins formels, il est désormais courant de payer en dollars ou en euros, bien que les commerçants préfèrent les factures américaines car elles circulent de 1 dollar à 100 dollars et peuvent rapidement payer les fournisseurs avec elles.

“Il faut avoir les devises sous le matelas avant le coût dans les banques”, a expliqué Vito Vinceslao, représentant du secteur du commerce dans l’Etat de frontière Apure. “De nombreuses entreprises ont des coffres-forts dans les maisons ou les magasins pour les protéger”, a-t-il ajouté.

(Sous la direction de Carlos Serrano)