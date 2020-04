EXCLUSIF – Trump dit que la Chine veut qu’il perde les élections

Par Steve Holland

WASHINGTON, 29 avril (.) – Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il pensait que la gestion du coronavirus par la Chine était la preuve que Pékin “fera tout son possible” pour le faire réélire en novembre. .

Dans une interview avec . au bureau ovale, Trump a déclaré qu’il voyait diverses alternatives de conséquences du virus pour la Chine. “Je peux faire beaucoup de choses”, a-t-il déclaré.

Trump a accusé la Chine de la pandémie mondiale qui a tué au moins 60 000 personnes aux États-Unis, selon un décompte de ., et a poussé l’économie américaine dans une profonde récession, mettant en péril ses espoirs d’obtenir un autre mandat de quatre ans.

Le président républicain, qui est fréquemment accusé de ne pas avoir pris de mesures opportunes pour préparer les États-Unis au virus, a déclaré qu’il pensait que la Chine devrait être plus active et informer le monde du coronavirus plus tôt.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait d’utiliser des tarifs, Trump n’a pas fourni de détails. “Il y a beaucoup de choses que je peux faire”, a-t-il déclaré. “Nous examinons ce qui s’est passé.”

“La Chine fera tout ce qui est en son pouvoir pour perdre cette course”, a déclaré Trump.

Pékin veut que son rival démocrate, Joe Biden, remporte les élections pour alléger la pression qu’il a exercée sur la Chine dans le commerce et dans d’autres domaines, a-t-il ajouté.

Trump a également affirmé que la Corée du Sud avait accepté de payer plus d’argent aux États-Unis pour un accord de coopération en matière de défense. (Rapport de Steve Holland édité en espagnol par Javier López de Lérida)