Exécuté dans une chaise électrique dans le couloir de la mort au Tennessee

L’État du Tennessee a exécuté jeudi Nicholas Sutton sur la chaise électrique, un homme condamné à mort pour avoir tué un autre prisonnier en 1985 alors qu’il purgeait une peine à perpétuité pour trois autres meurtres. Sutton, un blanc de 58 ans, a été déclaré mort après avoir reçu deux décharges électriques à la Riverbend Maximum Security Institution à Nashville, comme l’a rapporté le département des Corrections du Tennessee. Sutton a été le cinquième prisonnier en moins de deux ans à choisir entre la chaise électrique et une injection mortelle, et a préféré mourir électrocuté au Tennessee. Aucun autre État n’a utilisé la chaise électrique depuis 2013.

Des témoins ont déclaré que Sutton attendait son exécution avec une expression solennelle juste avant sa mort, a rapporté le Tennessean de Nashville.

«Je suis reconnaissant d’être un serviteur de Dieu et j’ai hâte d’être en sa présence. Et je vous remercie », a déclaré Sutton dans sa déclaration finale.

En outre, Sutton a remercié sa femme et sa famille “pour leur amour et leur soutien, car ils ont travaillé dur pour me sauver la vie”, a rapporté le journal.

Tout d’abord, il a reçu une décharge de 1 750 volts pendant 20 secondes, suivi d’une pause de 15 secondes et d’une seconde décharge de 1 750 volts supplémentaires en 15 secondes avant d’être déclaré mort.

Dans une déclaration lue par un responsable du Service correctionnel avant l’exécution, la sœur de Large, Amy Large Cook, a exprimé son soulagement.

“Au moins, ce chapitre sera terminé”, a-t-il dit.

“John s’est vu refuser la possibilité de vivre pleinement sa vie avec sa propre famille”, a déclaré le communiqué de Cook. “Il a subi une mort terrible et horrible, et c’est pourquoi je ne pardonnerai jamais à M. Sutton.”

Lorsqu’il a commis le crime qui l’a conduit dans le quartier des condamnés à mort, Sutton purgeait une peine pour trois autres meurtres complétés en seulement 18 ans en 1979, dont celui de sa grand-mère paternelle, Dorothy Sutton, avec qui il avait été élevé.

Selon l’enquête, Sutton a d’abord laissé sa grand-mère inconsciente d’un coup à la tête, l’a enveloppée dans des draps et des sacs à ordures, l’a enchaînée à un bloc de béton et l’a jetée vivante d’un pont à la rivière Nolichucky, où elle est morte noyée .

Les autorités ont déterminé que l’événement s’était produit le 22 décembre en raison du refus de la grand-mère de donner de l’argent à son petit-fils.

Sutton a été condamné à perpétuité pour le meurtre de sa grand-mère, mais une fois reconnu coupable, il a avoué deux autres meurtres, celui de son ami d’enfance John Large et celui d’un homme identifié comme Charles Almon.

Le corps de Large, disparu depuis des mois, a été retrouvé enterré près d’une cabane qu’une tante Sutton avait en Caroline du Nord, tandis qu’Almon était sous l’eau dans une carrière minière.