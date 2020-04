Exploiter les médias sociaux pour la pandémie de COVID-19

Avec les études supérieures en ligne et la distanciation sociale en vigueur, je me suis appuyé sur mon téléphone, en particulier Instagram, pour tuer le temps et raviver un sentiment de communauté que j’ai perdu lors de la pandémie de COVID-19. Comme répit momentané contre la fièvre des cabines, une pause dans la flopée de nouvelles liées aux coronavirus et une lente réconciliation avec ma baisse de productivité, j’ai eu recours à # See10Do10 (vous voyez une vidéo de quelqu’un qui fait 10 pompes, puis postez les vôtres) et d’autres défis. Après 10 jours de quarantaine, j’avais terminé des défis de pompes, des défis de photo de bébé, des défis de pose de danse, participé au vote March Madness de bonbons et de chocolat, le tout sur mon Instagram. Mon téléphone n’a pas cessé de bourdonner entre les e-mails, les notifications push, les flux en direct, les balises dans les messages, les textes et les messages. Ma relation avec mon frère au Japon a été réduite au seul échange de vidéos de chiens. Depuis la première semaine de mars, mon temps d’écran a augmenté de 164%. Et, au lieu d’être culpabilisé par la montée en puissance de ma propre activité en ligne, j’ai continué à me glisser dans le vortex de la vie virtuelle organisée.

Le temps de dépistage devrait augmenter chez les adultes ainsi que les enfants pendant la pandémie de COVID-19. # See10Do10 n’est qu’un exemple de la façon dont les directives se propagent comme une traînée de poudre, même au milieu d’une pandémie, et il semble à la fois évident et nécessaire que ce type de viralité soit exploité vers des mesures productives pour contenir la propagation des maladies.

Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs réguliers des médias sociaux avant la pandémie et une augmentation significative du temps d’écran quotidien depuis le début, les médias sociaux sont un terrain fertile pour cibler les personnes avec des informations fiables qui autrement diffuseraient #seeapupsendapup. Le CDC, l’OMS, les revues médicales et les organisations de soins de santé ont mis à jour des sites Web et fourni des conseils sur de nombreuses plateformes, mais ces sites ne sont pas aussi faciles d’accès que de cliquer sur une icône téléchargée sur votre écran d’accueil. Il y a eu des partenariats avec des équipes de médias sociaux: Facebook a maintenant un onglet de centre d’information COVID-19, Google Scholar propose des articles sur COVID-19 et Twitter fournit des sources fiables pour les personnes qui effectuent des recherches liées aux coronavirus. Ces mesures ont été couronnées de succès dans certains groupes, mais elles manquent toujours de l’attrait du click-bait d’une danse TikTok ou d’un tutoriel de cuisson IGTV.

Un autre défi de cette pandémie est la propagation rapide de la désinformation. Contrairement aux pandémies antérieures, l’OMS a reconnu le rôle majeur des médias dans COVID-19: «L’épidémie et la riposte au nCoV 2019 ont été accompagnées d’une« infodémie »massive – une surabondance d’informations – certaines précises et d’autres non – il est difficile pour les gens de trouver des sources fiables et des conseils fiables lorsqu’ils en ont besoin. »

Trois jours après avoir quitté Manhattan, mon père m’a envoyé une capture d’écran d’un e-mail d’un médecin qui expliquait des conseils simples pour la prévention: sirotez de l’eau toutes les 15 minutes pour pousser les virus le long de votre système digestif afin que votre acide gastrique puisse le tuer, auto-vérification la fonction pulmonaire en retenant votre souffle pendant un certain temps chaque matin. L’e-mail contenait une signature d’un vrai professeur émérite et médecin de Harvard, que j’ai trouvé en ligne, alors je l’ai immédiatement partagée avec mes amis et ma famille. Après l’avoir posté sur mon histoire Instagram, un ami journaliste m’a dit que c’était un canular, me dirigeant vers des articles qui avaient cité Stanford, Harvard et d’autres e-mails contenant des informations similaires. J’avais honte et ennuyé.

L’OMS et d’autres organisations surveillent la désinformation et s’efforcent activement de partager les briseurs de mythes concernant COVID-19, mais en réalité, ces efforts n’ont pas été suffisants pour arrêter la circulation d’informations inexactes ou empêcher la propagation de fantasmes comme «ce virus est là pour aidez-nous »des messages d’instructeurs de yoga qui doivent garder leurs studios à flot. Les médecins qui suivent des médecins peuvent avoir l’avantage de sélectionner et de choisir plus efficacement les informations pertinentes. «Je m’arrête à une petite étude ici, une lettre dans un journal universitaire là-bas. Toute information clinique que je peux trouver, même une anecdote sur un seul patient, me semble très utile », a récemment écrit Helen Ouyang, médecin de l’Université de Columbia. «Le plus souvent, cependant, je vois la conviction que nous allons surmonter cela.»

La question est de savoir comment le profane non médical peut absorber des informations précises dans l’incubateur numérique des médias sociaux. Le personnel de l’hôpital pose avec des affiches «Nous restons ici pour vous, restez à la maison pour nous» et les professionnels de la santé «supplient» que les gens suivent ces ordres, mais pourquoi voient-ils plus de contenu émotionnel et moins concrètement informatif? Les médias sociaux étant un outil potentiel pour mettre en œuvre des mesures préventives et encourager une vie saine avant la pandémie, il convient de se demander pourquoi il n’y a pas plus d’informations médicales virales pendant une seule. Suivons-nous les mauvais comptes? Les organisations doivent-elles rendre leurs profils et histoires plus passionnants à parcourir? Plus cliquable? Digne d’être partagé?

Le compte Instagram du CDC compte 751 000 abonnés et l’OMS compte 4,6 millions d’abonnés. En comparaison, Emily Ratajkowski a 26 millions de followers, LeBron James a 62 millions de followers et Kylie Jenner a 168 millions de followers. De nombreux influenceurs et personnalités publiques encouragent les gens à rester chez eux et à prendre au sérieux la distance sociale; Ellen DeGeneres (86 millions d’adeptes) a publié des vidéos pour lutter contre l’isolement social face à la distanciation sociale, Ryan Reynolds (35 millions d’adeptes) a encouragé les dons à @feedingamerica et à d’autres banques alimentaires après avoir fait don d’un million de dollars avec son épouse Blake Lively et Michelle Obama (37,5 millions d’adeptes) a publié des moyens pratiques de soutenir les entreprises locales, le personnel de santé et de pratiquer les soins personnels. De nombreux articles d’influenceurs et de célébrités se sont concentrés sur les thèmes #StayHome et #StayHealthy, les extravagances de recettes ou le bikini #tbt et les photos de mode.

Imaginez des personnalités influentes en ligne envoyant leurs milliards d’adeptes combinés vers des ressources fiables – ou republiant des informations CDC en petits morceaux digestes. Imaginez l’impact qu’ils pourraient avoir sur le comportement et les perspectives du public américain et international, en particulier en tant que modèles pour les adolescents – ils pourraient republier les vidéos #SafeHands de leurs fans pour encourager le lavage des mains de 20 secondes, peut-être offrir des billets gratuits pour leur prochaine tournée. Imaginez s’ils promouvaient en ligne des enseignants et des chercheurs en médecine, amplifiaient les conseils de professionnels au lieu de simplement republier des photos de #HealthcareHeroes en première ligne. #La distanciation sociale n’a pas besoin d’être le plus grand hashtag de l’histoire d’Instagram, mais il pourrait véhiculer la qualité que les gens recherchent auprès des personnes qu’ils ont admirées et suivies tout au long: un sentiment d’appartenance, d’inspiration, d’humour, de répit.

Il y a aussi quelques médecins, mais reconnaissables, qui se présentent comme éducateurs médicaux sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, lorsque j’étais bénévole aux urgences à l’hôpital Bellevue, j’ai commencé à suivre le compte Instagram d’un des résidents, le docteur Darien, qui m’a encadré dans le service de traumatologie. Il est maintenant médecin urgentiste dans un hôpital de New York, traitant des patients et éduquant le public en dehors de ses heures de travail. Au cours de la pandémie de COVID-19, ses postes se sont concentrés sur des expériences de première main dans les services d’urgence, y compris des études de recherche et des statistiques qu’il a recueillies dans son rôle de médecin-enseignant et de premier répondant.

Des médecins comme @ doctor.darien fournissent des ressources à la fois fiables et pertinentes, contrairement à la page des mises à jour du CDC ou aux notifications push de titres de journaux qui peuvent sembler aliénants, anxiogènes et épuisants. Dans l’isolement social, j’ai soif de conseils de personnes réelles, et les médias sociaux offrent une version organisée mais concrète d’une personne. Je veux avoir l’impression de prendre conseil auprès d’une personne de confiance, et non d’un ensemble informel de données et de personnes que je ne peux pas nommer. Si les influenceurs et les plateformes en ligne pouvaient mieux promouvoir et soutenir ces voix, nous pourrions peut-être réduire le vide entre l’institution et l’individu un peu plus petit, un peu moins net.

Pour les gens comme moi, qui essaient de limiter le temps d’écran mais sont habitués à faire défiler et à aimer entre les livres, les repas au micro-ondes, les émissions de télévision et les faux entraînements, nous pouvons faire notre part de filtrage et de trafic. Le CDC fournit des informations fiables sur les protocoles et les mises à jour des coronavirus, et des références croisées avec des sources appropriées sont un début. Nous pouvons partager des informations utiles et clarifier ce qui n’est pas encore prouvé ou qui est tout simplement faux. Dans les mois précédant la mise au point d’un vaccin, des informations trompeuses continueront de se répandre avec anxiété et angoisse. Nous devons être patients. Nous devons rester à l’intérieur. Lorsqu’une vaccination sera disponible, les médias sociaux seront un endroit important pour lutter contre le sentiment d’anti-vaccin et l’inexactitude, ainsi que pour poursuivre les efforts visant à diffuser un protocole approprié et efficace concernant le dépistage, le traitement et la prévention.

Il n’y a pas de fin rapide et nette à cette pandémie. Une fois le sommet de New York passé, il se déplacera vers la prochaine ville, le prochain État, le prochain pays. Nous continuerons de nous brosser les épaules avec ambiguïté. Nous devrons faire des compromis, petits et grands, et être créatifs de toutes sortes. Si nous pouvions faire en sorte que # See10Do10 fasse respecter la responsabilité — 10 façons de rester à l’intérieur ou de maintenir une distance de six pieds à l’épicerie, 10 façons d’aider les travailleurs de la santé à faire leur travail, 10 façons de prendre soin des voisins âgés de loin, 10 façons de empêcher le coronavirus d’entrer dans votre propre maison – alors nous pourrions peut-être mieux utiliser le temps que nous passons déjà à regarder l’écran, et le payer en avant un poste à la fois.

