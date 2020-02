EXPO MANUFACTURA 2020 présente les dernières technologies internationales pour l’intégration de l’Industrie 4.0 à Nuevo León | Communications | Édition Amérique

Dans sa 24e édition, plus que prévu 13 mille visiteurs qui veulent trouver parmi plus de 350 sociétés exposantes qui représentent plus de 600 marques venant de de 22 pays, plus de 200 machines en salle d’exposition, avec les solutions qui motivent l’évolution de la fabrication numérique vers l’industrie 4.0

Il Programme de la conférence internationale offres 16 heures de formation enseigné par plus de 20 experts internationaux.

L’alliance annoncée par MANUFACTURE EXPOÒ et CANIETI renforce et développe les relations commerciales entre l’industrie manufacturière et l’industrie informatique.

CAINTRA Nuevo León coordonnera à nouveau les réunions d’affaires lors de l’événement.

Lancement du Association au Mexique de la fabrication additive et de la technologie 3D.

Monterrey, Nuevo León le 5 février 2020. Aujourd’hui, Paul St. Amour, vice-président pour l’Amérique latine de Tarse au Mexique; M. Abraham Tijerina, Coordonnateur de la stratégie Nuevo León 4.0; Carlos Hernández, président du cluster informatique de Monterrey; Fernando Pérez, directeur général du Centre pour l’innovation industrielle en intelligence artificielle; M. Carlos Mortera, directeur pour l’Amérique latine de l’Association of Technology for Manufacturing (AMT); Mme Alejandra Sánchez Casanova, présidente du siège social de CANIETI Nord-Est et M. Jesús Francisco López, directeur des relations institutionnelles de CAINTRA Nuevo León, au Center for Industrial Innovation in Artificial Intelligence pour annoncer EXPO MANUFACTURAÒ 2020, qui se tiendra du 11 au 13 février au CINTERMEX, Monterrey, Nuevo León.

C’est une réalité que l’industrie manufacturière continue de pousser le moteur de l’économie au Mexique. L’année dernière, nous avons pu constater comment l’adoption des tendances mondiales et la combinaison des technologies 4.0 ont permis à la numérisation du secteur de se consolider et de nous livrer les premières usines du futur. L’intégration de solutions intelligentes est devenue la clé pour relever les défis que cette nouvelle ère apporte.

«EXPO MANUFACTURA® va de pair dans ce contexte, présentant les dernières machines et équipements en réponse aux besoins de l’industrie. C’est une exposition considérée comme un créateur de tendances pour le secteur manufacturier qui propose à chaque édition l’innovation, la formation et les processus industriels avec une vision pour l’avenir », a commenté Paul St. Amour, vice-président pour l’Amérique latine de Tarsus Mexico. «Nous avons la ferme intention de continuer à faire partie de l’amélioration continue et de la consolidation de l’industrie, c’est pourquoi nous nous sommes donnés pour tâche de convoquer plus de 350 entreprises spécialisés qui représentent plus de 600 marques de 22 pays, offrant des solutions à haute productivité qui déclenchent l’évolution de la fabrication numérique pour les secteurs qui composent notre industrie », a-t-il expliqué.

L’une des raisons impérieuses de visiter l’événement est son plus 200 machines en salle d’exposition, 28 d’entre eux avec plus de 5 tonnes.

EXPO MANUFACTURA® est la référence internationale en Amérique latine pour l’industrie manufacturière et de transformation du pays, faisant exploser des entreprises rentables et mettant les principaux fournisseurs, fabricants, technologies et innovations pour l’industrie manufacturière et manufacturière à la disposition du marché national et international. La transformation du pays.

Pavillons et Espace Solutions

Afin de favoriser l’approche entre les visiteurs ayant des intérêts communs, le sol de l’exposition a les pavillons et les zones de solution suivants: Pavillon des dispositifs médicaux soutenu par Baja´s Medical Device Cluster; Experience Pavilion for Technology, Manufacturing and Solutions (ETMS), présenté par l’Association for Manufacturing Technology and Solutions; Pavillon en plastique et moulage, idéal pour ceux qui cherchent à étendre les avantages du plastique; Pavillon Automatisation et Robotique, soutenu par l’Association for Advancing Automation México (A3) et le Espace Solutions Fabrication additive. Ils se démarquent également Pavillons internationaux des États-Unis et du Canada.

Programme de la conférence internationale

Cette année, EXPO MANUFACTURA® propose 16 heures de la formation par Programme de la conférence internationale où des experts reconnus partageront leur expérience sur des sujets tels que: la transformation numérique et la connectivité aux usines intelligentes; Tendances stratégiques du marché et de l’industrie automobile et des pièces automobiles 4.0; Analyse de données dans la fabrication intelligente, la robotique collaborative, les véhicules autonomes et les drones, entre autres. Le programme met en évidence le lancement de l’Association mexicaine de fabrication additive et de technologie 3D et la conférence principale avec le PDG de SHIFT 3D, Valente Espinoza.

EXPO MANUFACTURE Alliance® et la Chambre nationale de l’industrie électronique, des télécommunications et des technologies de l’information, CANIETI

Au cours des 15 prochaines années, le secteur manufacturier dans sa version 4.0 ajoutera 14 mille 200 millions de dollars à l’économie mondiale, un scénario qui montre comment les technologies de l’information et des télécommunications transformeront de plus en plus des systèmes de production et de gestion complets.

Afin de stimuler la croissance de l’industrie de l’électronique, des télécommunications, des technologies de l’information et des médias interactifs dans le secteur manufacturier, EXPO MANUFACTURA et CANIETI, ont annoncé leur alliance pour continuer à renforcer et développer les relations commerciales entre le secteur de l’industrie manufacturière et l’industrie informatique.

«Les frontières entre la fabrication et la technologie s’estompent, nous devons maintenant offrir plus de valeur aux clients. EXPO MANUFACTURA®, en partenariat avec CANIETI, est l’événement où les entreprises pourront trouver tout ce qui touche à l’industrie 4.0 pour sa transformation », a déclaré Alejandra Sánchez, présidente du siège social de CANIETI Northeast.

Lancement de l’Association au Mexique de la fabrication additive et de la technologie 3D

Le mardi 11 février, à 16 h 00, le lancement de l’Association au Mexique de la fabrication additive et de la technologie 3D sera effectué par Omar Eduardo López Botello, professeur-chercheur du Tecnológico de Monterrey et co-fondateur de la Association mexicaine de fabrication additive et 3D. L’objectif principal de l’Association sera de créer un environnement de collaboration entre le monde universitaire, l’industrie et le gouvernement pour stimuler le développement des dernières tendances de fabrication et garder le Mexique à la pointe de la technologie de fabrication dans les décennies suivantes.

Pour conclure, «Nous apprécions le soutien de l’Association for Advance Automation –A3-, Association for Manufacturing Technology –AMT-, Mexican Association of Manufacture of Molds and Dies –AMMMT-, Association for Manufacturing Technology and Solutions –ATMS-, National Association of Industries du plastique –ANIPAC-, Cluster des dispositifs médicaux de Baja, Chambre de l’industrie de transformation de Nuevo León –CAINTRA NL-, Chambre nationale de l’industrie électronique, des télécommunications et des technologies de l’information –CANIETI-, Nuevo León 4.0, Institut technologique des hautes études de Monterrey –ITESM-, et Université autonome de Nuevo León »a conclu St. Amour.

EXPO MANUFACTURA®, un événement certifié par le Département du Commerce des États-Unis, recevra en 3 jours pleins d’action, plus de 13000 professionnels de tous les États et de 22 pays intéressés par l’innovation, le réseautage et le contenu actuel. Cet événement est essentiel pour que les petites, moyennes et grandes entreprises du pays adoptent de nouvelles technologies telles que la robotique, l’automatisation, les normes de cybersécurité, l’intelligence artificielle, entre autres. Il est à noter que CAINTRA Nuevo León coordonnera à nouveau les réunions d’affaires dans le cadre de l’événement.

Plus d’informations https://www.expomanufactura.com.mx/

Horaires: Conférences 9h – 17h Exposition 13h – 20h

Inscription gratuite jusqu’au 7 février 2020. Frais d’inscription à partir du 8 février 350,00 $ pesos. Inscription pour les médias sur place.

À propos de Tarsus Mexico: Tarsus Mexico se distingue en étant le seul organisateur avec la plus grande expérience sur le marché mexicain depuis 1991, présentant des événements de qualité internationaux avec des tendances, des innovations et le panorama mondial et local pour des secteurs tels que l’eau, l’alimentation et les boissons, l’énergie et les hydrocarbures, le style , fabrication, environnement, mobilité intelligente, polyuréthane, plastique, textiles, entre autres. Actuellement, Tarsus Group est l’un des organisateurs les plus importants au monde avec plus de 150 événements de 20 industries dans 17 pays, réunissant 30 000 exposants et plus d’un million de visiteurs par an. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.tarsus.mx