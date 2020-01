EXPO MANUFACTURA et CANIETI définissent une alliance qui propulse l’industrie 4.0 avec l’informatique | Communications | Édition Amérique

Mexico le 28 janvier 2020. Dans le but de promouvoir la croissance des industries de l’électronique, des télécommunications, des technologies de l’information et des médias interactifs dans le secteur manufacturier, EXPO MANUFACTURA et la Chambre nationale de l’industrie électronique, des télécommunications et Technologies de l’information, CANIETI, annoncent leur alliance pour continuer à renforcer et à développer les relations commerciales entre l’industrie manufacturière et l’industrie informatique.

Au cours des 15 prochaines années, le secteur manufacturier dans sa version 4.0 ajoutera 14,2 milliards de dollars à l’économie mondiale, un scénario qui montre comment les technologies de l’information et des télécommunications transformeront de plus en plus les systèmes de production et de gestion complets .

«Dans la vingt-quatrième édition d’EXPO MANUFACTURA, nous invitons les entreprises qui font partie de CANIETI à se joindre, avec comme objectif de générer des affaires. Nous organiserons également des réunions régionales sur les composants, les fournitures, les matériaux et les services avec leurs homologues commerciaux spécialisés », a expliqué José Navarro, directeur général de Tarsus Mexico.

Lorsque nous parlons de l’industrie 4.0, nous parlons de la façon dont les secteurs représentés par CANIETI convergent; où l’électronique, les télécommunications et les technologies de l’information travaillent ensemble pour développer des solutions de: blockchain, internet des objets, big data, robotique, matériaux avancés, réalité augmentée, entre autres. Cette alliance vise à rapprocher ces technologies du secteur manufacturier et à générer des synergies pour faire place à l’Industrie 4.0.

«Les frontières entre la fabrication et la technologie s’estompent, nous devons maintenant offrir plus de valeur aux clients. EXPO MANUFACTURA, en partenariat avec CANIETI, est l’événement où les entreprises peuvent trouver tout ce qui concerne l’industrie 4.0 pour leur transformation », a déclaré Alejandra Sánchez, présidente du siège social de CANIETI Nord-Est.

Pour CANIETI, les secteurs stratégiques qu’ils représentent: l’électronique, les télécommunications, les technologies de l’information et les médias interactifs jouent un rôle clé pour la performance économique, ils continueront donc à se concentrer sur le développement de l’industrie et à soutenir l’innovation, au profit de la promotion Développement du pays

“Vous ne pouvez pas manquer ce grand événement où ce sera une grande expérience d’apprentissage et de génération de communauté”, a déclaré Alejandra Sánchez aux personnes intéressées par l’évolution de l’Industrie 4.0.

