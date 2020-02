ExpoTrend été 2020 suspendu au Panama pour le coronavirus chinois | Économie

Une exposition de grandes marques et grossistes de chaussures prévue la semaine prochaine au Panama a été suspendue en raison des difficultés de déplacement des échantillons à exposer, dont beaucoup d’Asie, issus de la crise du coronavirus de Wuhan.

Les organisateurs d’ExpoTrend été 2020 ont rapporté lundi qu’étant donné “le retard, la fermeture des vols et les moyens de fret internationaux causés par l’épidémie et la propagation du coronavirus,” la plupart des exposants “ne peuvent pas recevoir les échantillons saisonniers qu’ils présenteraient”. lors de l’événement et ils viennent d’Asie.