Ezentis développe un projet d’installation d’électrolineras | Les entreprises

Grupo Ezentis, une société qui exploite et entretient les infrastructures de télécommunications et d’énergie de grandes multinationales dans huit pays, développe un projet installer des points de recharge pour les véhicules électriques, les appels “Electrolineras”.

Les installations sont faites pour Wenea Espagne, groupe qui déploie actuellement le le plus grand réseau d’infrastructure propre charge dans tout le pays, à partir d’une première phase dans la Communauté de Castilla y León.

Le but d’Ezentis est booster ce métier avec l’installation de bornes de recharge dans d’autres communautés autonomes et l’alliance avec plus d’entreprises. Selon les prévisions du ministère de la Transition écologique, sur les 65 000 véhicules électriques circulant actuellement sur les routes espagnoles, il sera transmis à plus de cinq millions en 2030.

Ezentis maintient actuellement un portefeuille de 960 millions d’euros de contrats

L’Espagne représente le premier marché de l’entreprise avec 35,7% du chiffre d’affaires du groupe, suivie du Brésil (34,1% du chiffre d’affaires) et du Chili (20,2%).

Au total, les trois principaux marchés représentent près de 90% du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Ces dernières années, Ezentis Il s’est consolidé en Amérique latine et en Espagne en tant que partenaire stratégique de référence pour l’exploitation et la maintenance des infrastructures des grandes sociétés internationales d’énergie et de télécommunications.

Le Groupe est coté aux bourses de Madrid et Bilbao, avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 400 millions d’euros.