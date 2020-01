FA Cup: Man United gagne 1-0 mais Rashford est blessé

MANCHESTER, Angleterre (AP) – Manchester United a battu Wolverhampton mercredi 1-0 dans le deuxième match du troisième tour de la FA Cup, mais a perdu Marcus Rashford avec une blessure qui pourrait le marginaliser de la classique contre Liverpool afin de semaine

Juan Mata a illuminé un match insipide en terminant un beau jeu pour marquer le but de la victoire à 67 minutes à Old Trafford. Le milieu de terrain espagnol a dominé un ballon, a percé entre trois défenseurs au milieu et a défini le ballon en le frappant devant le gardien John Ruddy.

Les équipes ont fait match nul 0-0 lors du premier match, une des rares occasions sur le terrain des Wolves le 4 janvier. Le deuxième duel a également été fade.

L’hôte a crié le but à 11 minutes par l’intermédiaire de Pedro Neto, mais le but a été annulé par arbitrage vidéo en raison d’une main de l’attaquant Raúl Jiménez lors du match précédent.

Rashford, qui a quitté par un coup à 58 minutes du match que United a gagné 4-0 à Norwich pour la Premier League samedi, est entré à 64. Mais il ne pouvait guère durer 16 minutes avant de partir sinistrement, touchant son côté gauche. du dos ou de la hanche.

United se rendra dimanche à Liverpool, leader de la Premier League à Anfield.

Pour la quatrième manche de la FA Cup, United attendait le vainqueur du duel entre Watford et Tranmere de troisième division. Son deuxième match a dû être reporté par un terrain inondé et se jouera la semaine prochaine.

Cardiff a été victorieux 4-3 en visitant Carlisle dans l’autre match de rejeu qui a été joué mercredi.