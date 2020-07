Fabián Gutiérrez, ex-secrétaire de Cristina Fernández de Kirchner, retrouvé mort

MADRID, 4 juil. (EUROPA PRESS) –

L’ancienne secrétaire privée de la vice-présidente argentine, Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, a été retrouvée morte après plus de 24 heures de recherches intenses. Il y a quatre arrestations et un aveu.

Le corps a été retrouvé dans l’une des maisons enregistrées ce samedi à El Calafate, dans la province de Santa Cruz. Son corps a été enterré et le juge a évoqué une hypothèse de « crime extorsif et passionné », bien que Gutiérrez se soit présenté comme repentant pour la cause des carnets de corruption qui affectent le vice-président, rapporte le journal argentin ‘Clarín’.

Ce samedi, le juge Carlos Narvarte a confirmé la découverte du corps de Fabián Gutiérrez devant la presse et a expliqué qu’il était « enterré au fond » et a nié avoir été ligoté. Un coup à la tête, signe de l’utilisation d’une « arme blanche », ont été les premiers indices de la découverte d’une découverte dans une cabine. À titre d’hypothèse sur les motifs du meurtre, le juge a signalé un crime d’extorsion ou de passion.

Il y a quatre détenus: deux jeunes de 18 à 20 ans du nom de famille Zaeta, fils d’Oscar Zaeta, dédiés à l’immobilier. Un jeune homme portant le nom de famille Gómez et un autre, Monzón, ont également été arrêtés dans le cadre de l’enquête.

Gutiérrez était apparu comme repentant dans la cause connue sous le nom de cahiers des pots-de-vin et était il y a quelques semaines à El Calafate où il a décidé de mettre en quarantaine le coronavirus.

Le corps a été enterré dans un patio, « d’un coup à la tête », et tout indique que le meurtre a été commis dans la maison de Gutiérrez et son corps « transféré dans la camionnette blanche qui se trouvait à la maison » où il a été trouvé.

L’affaire rappelle celle du procureur Alberto Nisman, retrouvé mort alors qu’il travaillait à enquêter sur la possible dissimulation de l’attaque contre l’Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) à Buenos Aires en 1994.