Face à une pandémie de coronavirus, El Salvador est mis en quarantaine

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a déclaré mercredi le pays en quarantaine et a interdit l’entrée d’étrangers pendant 21 jours pour empêcher l’entrée et la propagation du coronavirus.

“Nous avons décidé de déclarer la quarantaine pour l’ensemble du territoire national. Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère, elle a été prise en consultation avec des spécialistes, des membres du Cabinet », a déclaré Bukele sur la chaîne nationale de radio et de télévision.

La mise en quarantaine, qui entre en vigueur à ce jour, a été publié par un décret exécutif protégé par les pouvoirs que la Constitution de la République accorde à l’exécutif, selon le chef de l’Etat.

Bien qu’il n’ait pas encore de cas de # COVID19, El Salvador prend des mesures drastiques face à un #pandémie déclarée par @opsoms. Le président Bukele a déclaré le pays en quarantaine et a interdit l’entrée d’étrangers pendant 21 jours. Il a également suspendu les activités académiques et les spectacles massifs. pic.twitter.com/DOheUVqRlg

– LaHistoria (@lahistoriaec) 11 mars 2020

Bukele Il a noté que tous les étrangers, à l’exception des résidents permanents et des diplomates, sont interdits d’entrée dans le pays, tandis que les Salvadoriens vivant à l’étranger doivent subir une quarantaine ou un test clinique pour déterminer s’ils sont ou non infectés par COVID-19.

Le décret exécutif établit également la suspension des classes à travers le pays et l’interdiction de foules de plus de 500 personnes telles que les concerts et les matchs de football.

Bukele a souligné que, malgré le fait que les importations et les exportations de produits continueront, “l’impact économique que cela aura été évalué” et qu’il présentera à l’Assemblée législative un “plan anti-crise” pour “relancer l’économie locale”.

“L’impact économique pâlit en tandem avec le nombre de morts que nous pourrions avoir avec une pandémie que ni l’Italie ni la Corée du Sud ne sont prêtes à arrêter”, a-t-il déclaré.

En outre, il a rappelé que, jusqu’à présent, El Salvador n’enregistre aucun cas suspect de COVID 19 et a demandé aux citoyens “d’ignorer les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux”.

«Nous n’avons pas un seul cas confirmé de coronavirus au Salvador (…) cela ne signifie pas que je ne le verrai pas dans les prochaines heures, jours ou l’autre semaine. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais nous pouvons dire que dans le présent, nous n’avons aucun cas confirmé “, a-t-il déclaré.

Il a noté qu’un groupe de 56 personnes est actuellement en quarantaine, parmi lesquelles les 32 salvadoriens et 4 étrangers arrivés mardi soir dans le pays d’Amérique centrale depuis l’Espagne, ce qui “ne signifie pas qu’il s’agit de cas suspects”, a-t-il souligné. “Nous ne pouvons garantir qu’il n’y aura pas de cas, mais aujourd’hui, il n’y en a pas”, a-t-il réitéré.

“Peu importe les critiques des secteurs politiques qui ne voient pas la gravité de # Covid19, le pays est aujourd’hui en quarantaine nationale pour assurer la sécurité sanitaire de tous les Salvadoriens et continuer à s’articuler face à la pandémie mondiale”, a déclaré le président @nayibbukele. pic.twitter.com/ubtBfKRUKU

– Secrétariat de presse de la présidence (@SecPrensaSV) 11 mars 2020

Le président a ajouté que “dès qu’il sera confirmé (un cas), ce gouvernement sera le premier à le signaler”.

EFE

