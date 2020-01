Face aux critiques, Amazon offre 1 000 millions de dollars pour soutenir les petites entreprises en Inde

Par Sankalp Phartiyal et Aditya Kalra

NEW DELHI, 15 janvier (.) – Le chef et fondateur d’Amazon.com Inc., Jeff Bezos, a déclaré que sa société allait investir 1 milliard de dollars pour attirer les petites entreprises sur Internet en Inde, en réponse à ceux qui ont vivement critiqué une visite. de bonne volonté au pays où il portait le costume traditionnel indien et pilotait un cerf-volant avec des enfants.

Amazon et Flipkart, de Walmart, ont subi une avalanche de critiques de la part des propriétaires de magasins physiques en Inde, qui accusent les géants américains de violer les réglementations nationales avec de grandes remises et de discriminer les petits vendeurs qui font la promotion des grands.

Les entreprises rejettent ces accusations, qui font déjà l’objet d’une enquête de la part des autorités indiennes de la concurrence. Amazon a déclaré qu’il installerait des centres numériques dans 100 villes et villages indiens pour aider les entreprises à se connecter en ligne pour vendre leurs produits et offrir un soutien marketing et logistique.

L’investissement de 1 000 millions de dollars aidera le réseau à plus de 10 millions d’entreprises indiennes et permettra l’exportation de produits fabriqués dans le pays d’une valeur de 10 000 millions de dollars en 2025, selon la société américaine.

Lors d’un événement d’entreprise dans un stade de New Delhi qui a réuni plus de 3000 petites entreprises et qu’Amazon a décrit comme “le premier méga-sommet de ces caractéristiques”, Bezos a salué l’Inde et a déclaré que son groupe était déterminé à être un partenaire. du pays à long terme.

“Le dynamisme, l’énergie … la croissance. Ce pays a quelque chose de spécial”, a déclaré Bezos, vêtu d’une veste indienne bleue traditionnelle, devant un public qui a répondu avec des acclamations.

Dans d’autres événements, Bezos a rendu hommage à un monument dédié au Mahatma Gandhi. Des sources ont indiqué qu’il avait demandé à rencontrer le Premier ministre Narendra Modi et d’autres représentants du gouvernement indien.

La Confédération de tous les commerçants indiens, un groupe qui représente quelque 70 millions d’entreprises physiques, a déclaré qu’elle manifesterait dans 300 villes lors de la visite de Bezos.

Mais les manifestations jusqu’à présent ont été modestes. Mercredi, un à New Delhi et un dans l’est d’Odisha ont à peine rassemblé 50 manifestants chacun.

“Nous ne pouvons pas rivaliser. Il y a une concurrence malsaine”, a déclaré Girish Prasad Ratha, un manifestant qui a déclaré avoir perdu 15% de ses ventes au cours des deux dernières années, car les clients se sont de plus en plus tournés vers Internet pour effectuer leurs achats.

La société affirme qu’elle offre des opportunités à plus de 550 000 fournisseurs sur sa plate-forme afin qu’ils puissent développer leur entreprise en Inde.

Les revenus du marché du commerce électronique en Inde devraient atteindre 120 milliards de dollars cette année, après avoir augmenté de 51% par an entre 2017 et 2020, selon une étude de la Commission indienne de la concurrence.

L’investissement d’un milliard de dollars annoncé mercredi s’ajoute aux 5,5 milliards d’investissements déjà annoncés en Inde par Amazon depuis 2014.

Bezos, arrivé mardi, quittera l’Inde samedi.

(Informations de Sankalp Phartiyal et Aditya Kalra; informations supplémentaires de Jatindra Dash à Odisha; traduites par Jose Elías Rodríguez dans la salle de presse de Madrid)