Facebook devrait payer 3,5 $ US par mois aux utilisateurs américains pour partager des informations personnelles: étude

WASHINGTON, 25 février (.) – Les utilisateurs allemands de Facebook aimeraient que le réseau social leur verse environ 8 $ par mois pour partager leurs coordonnées, tandis que ceux aux États-Unis ne chercheraient que 3,50 $, selon une étude sur comment les gens dans plusieurs pays apprécient leurs informations privées.

L’étude du groupe d’experts du Technology Policy Institute (TPI) est la première à tenter de quantifier la valeur de la confidentialité et des données en ligne. Il a évalué la valeur de la vie privée dans six pays en observant les habitudes des gens aux États-Unis, en Allemagne, au Mexique, au Brésil, en Colombie et en Argentine.

Il répond à la préoccupation croissante concernant la façon dont les entreprises, des plates-formes technologiques aux détaillants, collectent et monétisent les données personnelles. Les régulateurs américains ont imposé de lourdes amendes à Facebook Inc. pour violation de la vie privée.

“Les différences dans la façon dont les gens apprécient la vie privée entre les pays suggèrent que les gens dans certains endroits peuvent préférer des règles plus laxistes, tandis que ceux qui vivent dans d’autres pays peuvent préférer des règles plus strictes”, a déclaré à . Scott Wallsten, président et membre du TPI. .

“Il est nécessaire de quantifier la valeur de la vie privée pour effectuer une analyse des politiques de confidentialité proposées”, a-t-il ajouté.

L’étude a révélé que les Allemands veulent être mieux payés pour permettre aux plateformes technologiques de partager leurs données personnelles, suivis des Américains.

Il a également montré que les personnes en général apprécient davantage les informations financières, telles que le solde bancaire et biométrique, telles que les données d’empreintes digitales, et considèrent que les données de localisation sont les moins précieuses.

Selon toutes les personnes consultées dans l’étude, une plate-forme devrait payer en moyenne 8,44 $ par mois pour partager ses informations de solde bancaire, 7,56 $ pour partager des informations d’empreintes digitales, 6,05 $ pour lire le Messages texte d’un individu et 5,80 $ pour partager des informations sur les retraits d’espèces.

Au contraire, les gens ne voulaient être payés que 1,82 $ par mois pour partager des données de localisation et rien pour recevoir des publicités par SMS.

L’étude a révélé que les consommateurs latino-américains préfèrent voir les publicités sur leurs smartphones, contrairement aux Américains et aux Allemands.

(Rapport de Nandita Bose à Washington; édité en espagnol par Javier Leira)