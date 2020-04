Facebook fait un don de 3 millions d’euros pour soutenir le journalisme européen

Facebook a fait don d’un fonds d’urgence de trois millions d’euros aux médiasDes Européens de petite et moyenne taille pour soutenir la couverture locale de la crise des coronavirus et empêcher la propagation de fausses nouvelles.

Cela a été annoncé ce jeudi par le Facebook Journalism Project, qui distribuera les fonds par le biais de l’organisation à but non lucratif des éditeurs européens European Journalism Center (EJC). “Alors que les gens se tournent vers les journalistes locaux pour obtenir des informations essentielles sur la manière de protéger leurs amis, leur famille et leurs communautés,ces journalistes sont fortement touchés par la crise économique actuelle“comme l’a reconnu Facebook dans un communiqué.

L’EJC affectera les fonds d’urgence de Facebook pour aiderpetits et moyens médias et journalistes des pays européensles plus touchés par la pandémie mondiale, dans le but de les tenir informés localement.

L’aide financière sera utilisée pourdes tâches telles que le lancement de newsletters sur COVID-19, la suppression des murs de paiement, l’embauche de plus de journalistes indépendants, créez des communautés et des groupes axés sur les actualités locales et les événements en ligne.

Les médias intéressés peuvent désormais demander des subventions à Facebook via un abonnement sur le site Web de l’initiative, europeanjournalism.fund. “Sans aide urgente,les médias locaux ne pourront pas lutter contre la désinformation et informer les citoyens“comme l’a averti le directeur du Centre européen de journalisme, Adam Thomas.

.