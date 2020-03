Facebook intègre la publicité de l’OMS dans la lutte contre la désinformation des coronavirus

4 mars (.) – Facebook Inc. fournira des annonces gratuites à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour s’assurer que les utilisateurs ne sont pas mal informés sur COVID-19, ses risques et comment réagir au virus, a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de la compagnie.

“Nous allons donner à l’OMS autant d’annonces gratuites que nécessaire pour leur réponse au coronavirus”, a déclaré Zuckerberg dans un article sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs qui recherchent des publications Facebook sur le virus verront une fenêtre pop-up qui les dirigera vers les sites de l’OMS ou leur autorité sanitaire locale pour obtenir les dernières informations, a déclaré l’exécutif.

Zuckerberg a promis à nouveau que l’entreprise éliminerait les fausses allégations et les théories du complot pour lutter contre les informations erronées sur le coronavirus.

Facebook travaillera avec des experts mondiaux de la santé et fournira un soutien et des «millions (dollars) de plus en crédits publicitaires» à d’autres organisations.

En février, la société a déclaré qu’elle interdirait les publicités pour les produits qui offrent des remèdes ou une prévention autour de l’épidémie de coronavirus, et ceux qui alarment la situation.

La maladie, qui serait originaire de la ville chinoise de Wuhan, s’est propagée dans le monde entier, avec près de 93 000 personnes infectées dans le monde.

(Rapport de Bhargav Acharya à Bengaluru; édité en espagnol par Janisse Huambachano)