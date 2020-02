Facebook pourrait payer 9 milliards de dollars pour évasion fiscale présumée

Au milieu d’un bataille judiciaire, Facebook, la société américaine basée à Menlo Park, en Californie, pourrait perdre neuf milliards de dollars en raison d’une prétendue évasion fiscale, c’est pourquoi fait appel à un moment donné ce que plusieurs appellent “votre abri fiscal irlandais“

Ce qui est certain, c’est que la société fondée par Mark Zuckerberg fait face à une affaire devant la Cour de l’impôt des États-Unis, avec l’Internal Revenue Service (IRS), également connu sous le nom d’Internal Revenue Service, instance fédérale du gouvernement fédéral, responsable de la collecte des impôts et conformité de vos lois fiscales.

Il cas avec la société de médias sociaux commencera la semaine prochaineEh bien, celui-ci lutter contre les réclamations pour la façon dans laquelle facture dans un pays et taxe dans un autre, c’est-à-dire pour son ingénierie fiscale, pour laquelle il a vécu des années de controverse.

Cela remonte à la création de bras international du réseau en Irlande, qui nie avoir agi de mauvaise foi et la raison pour laquelle il comparaîtra devant la Cour. Avec l’IRS a subi un dur conflit juridique qui n’a pas été en mesure de délimiter plus d’un an, bien que la confiance le résout en cour, bataille dans laquelle l’Internal Revenue Service veut lui faire payer les neuf milliards qui, selon lui, a éludé les impôts.

Le procès aura lieu dans le Cour de l’impôt des États-Unis dans lesquels il est garanti que le L’IRS présentera des données et des informations pour soutenir les bénéfices de la société Zuckerberg, qui, selon elle, aurait dû être imposé au taux le plus élevé de son pays, au lieu de celui correspondant à sa filiale irlandaise, a rapporté le Wall Street Journal dans une publication.

Cependant, l’un des porte-parole de Facebook, Bertie ThompsonIl a déclaré que la société s’attend à présenter son cas à la Cour, en plus de souligner que les éléments de preuve que l’ISR montrera concernent des transactions qui ont eu lieu en 2010 lorsque le réseau n’a pas tiré de revenus de la publicité mobile.

Il a également fait remarquer qu’en tant qu’entreprise internationale, La société de Zuckerberg émergeait et ses produits numériques n’avaient pas été testés. Cependant, il a admis que son entreprise a connu des succès et des erreurs, même si elles soutiennent les actions entreprises sur une décennie et pendant une période de grande incertitude pour le réseau.

En revanche, le gouvernement du pays voisin note que dans les documents judiciaires correspondant à 2010 Facebook a vendu les droits d’exploitation de sa plateforme en dehors de son pays et du Canada aux valeurs du portefeuille sur Facebook Ireland, en tant que holding.

Un tenue c’est une société de portefeuille de services ou société holding qui intègre différentes sociétés pour donner de la rentabilité à chacune. Cependant, il y a des pays où vous pouvez restreindre ce type de pratique afin d’éviter d’éventuels monopoles.

Il prix utilisé pour le bonheur bien immatériel a été déterminée par le cabinet de services professionnels en audit, fiscalité, finance Ernst & Young, évaluation que l’équipe d’évaluation de l’IRS a qualifiée de sous-estimée par des milliards de dollars, commentaires auxquels la firme n’a pas répondu immédiatement.

Il a également été noté que La holding Facebook en Irlande a loué ses droits pour exploiter la plateforme réseau à sa propre filiale Facebook Ireland en échange d’une redevance, des enregistrements qui peuvent être consultés dans les comptes enregistrés de la société holding.

Il s’agit de la principale unité commerciale internationale de la société Zuckerberg, il a réalisé un chiffre d’affaires de 4 800 millions d’euros seulement en 2014, qui était la dernière année pour laquelle des comptes sont disponibles.

Pour sortir des ennuis, La filiale de Facebook aux États-Unis devrait concéder sous licence directement sa propriété intellectuelle à la société de portefeuille irlandaise, bien qu’elle doive alors déclarer que les revenus aux États-Unis et Payer des taxes là-bas.

Pour ce qui précède, je devrais couvrir les taxes sur l’argent que vous avez reçu de la part de la holding, en outre, si elle avait payé moins pour les droits qu’elle n’en facturait en tant que telle, ladite marge entraînerait l’accumulation de bénéfices dans la juridiction fiscale précédente.

Dans Questions fiscales irlandaises, les entreprises technologiques aux États-Unis n’ont parfois même pas à payer le taux d’imposition des sociétés équivalent à 12,4 pour cent, beaucoup en profitent droit fiscal dans la désignation des sociétés enregistrées dans ce pays en tant que résident fiscal, une situation que les experts du domaine appellent «paradis fiscal irlandais» ou «double irlandais».

Cela implique que la société détenant des droits être désigné comme résident fiscal dans un paradis fiscal, puisqu’elles ne sont pas enregistrées dans votre pays, vos transactions ne génèrent pas de factures fiscales. Concernant votre résidence fiscale, Facebook Il a refusé à l’époque de dire que c’était l’Irlande, ce qui signifiait ne pas avoir à déposer de comptes et, par conséquent, qu’il n’y avait aucun document public sur leurs états.