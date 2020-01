Facebook présente des excuses après la traduction vulgaire du nom du président chinois Xi Jinping

YANGON, 18 janvier (.) – Facebook Inc. a déclaré samedi qu’il enquêtait sur la façon dont le nom du président chinois Xi Jinping a été traduit par “M. Shithole” (Lord of Shit) dans des messages sur sa plate-forme lors de sa traduction du birman vers l’anglais, Il s’est excusé pour toute infraction qu’il a causée et a assuré que le problème avait été résolu.

L’erreur a été révélée le deuxième jour d’une visite de Xi dans le pays d’Asie du Sud-Est, où le leader et conseiller d’État chinois Aung San Suu Kyi a signé des dizaines d’accords couvrant des plans d’infrastructure massifs soutenus par Pékin.

Une déclaration sur la visite publiée sur la page Facebook officielle de Suu Kyi était pleine de références à “M. Shithole” lors de sa traduction en anglais, tandis qu’un titre dans le journal local The Irrawaddy était publié comme “un dîner en l’honneur du président” shithole. “

La durée du problème n’était pas claire, mais la fonction de traduction de Google n’a pas montré la même erreur.

“Nous avons résolu un problème lié aux traductions du birman vers l’anglais sur Facebook et nous travaillons à identifier la cause pour éviter que cela ne se reproduise”, a déclaré Facebook dans un communiqué.

“Ce problème ne reflète pas la façon dont nos produits devraient fonctionner et nous nous excusons sincèrement pour le crime qu’il a causé.”

La Chine est le pays où Facebook génère ses revenus les plus élevés après les États-Unis, et la société de technologie crée une nouvelle équipe d’ingénierie pour se concentrer spécifiquement sur les activités publicitaires lucratives là-bas, a rapporté . la semaine dernière.

Facebook a rencontré de nombreux problèmes avec la traduction birmane dans le passé. En 2018, il a temporairement supprimé la fonction après qu’un rapport de . a montré que l’outil produisait des résultats étranges.

Une enquête a montré comment l’entreprise avait échoué dans ses efforts pour lutter contre les publications en birman et en birman sur les musulmans rohingyas au Myanmar, dont 730 000 ont fui une offensive militaire en 2017 qui, selon l’ONU, a été menée avec “l’intention” génocide. “

Il a également montré que la fonction de traduction était défectueuse, citant une publication anti-Rohingya préconisant de tuer des musulmans qui a été traduite en anglais comme “Je ne devrais pas avoir d’arc-en-ciel au Myanmar”.

