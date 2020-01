Facebook supprimera les vidéos manipulées pour la campagne présidentielle de 2020 aux États-Unis

7 janvier (.) – Facebook Inc a déclaré qu’il supprimerait les contrefaçons et autres vidéos manipulées qui ont été modifiées de sa plateforme, mais pas le contenu parodique ou satirique, dans le but de limiter la désinformation avant l’élection présidentielle américaine. .

La société a ajouté dans un blog publié lundi soir qu’elle éliminerait également les informations trompeuses résultant de technologies telles que l’intelligence artificielle qui “fusionne, remplace ou superpose le contenu d’une vidéo, la faisant paraître authentique”.

“Cette politique ne s’étend pas au contenu qui est de la parodie ou de la satire, ou à une vidéo qui a été éditée uniquement pour omettre ou changer l’ordre des mots”, a déclaré Facebook.

Le géant des médias sociaux a déclaré à . que, dans le cadre de sa nouvelle politique, il ne supprimera pas une vidéo clairement éditée qui voulait que le président de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, apparaisse incohérent lors d’un discours.

“Cette vidéo manipulée ne répond pas aux normes de cette politique et ne sera pas supprimée. Seules les vidéos générées par l’intelligence artificielle qui veulent montrer des problèmes fictifs seront supprimées”, a déclaré Facebook dans un communiqué.

Facebook a été sévèrement attaqué pour son contenu. Les démocrates ont critiqué l’entreprise pour avoir refusé de vérifier les publicités politiques, tandis que les républicains l’ont accusée de discrimination envers les opinions conservatrices.

(Rapport de Mekhla Raina à Bengaluru; édité en espagnol par Javier Leira)