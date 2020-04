Faciliter la collecte des pensions d’invalidité pour les personnes handicapées qui atteignent l’âge de 18 ans

Les personnes handicapées qui atteignent 18 ans ou sont émancipées et reçoivent un Pension non contributive (PNC) pour invalidité Ils n’auront plus besoin de leurs parents ou tuteurs pour percevoir eux-mêmes la prestation. En d’autres termes, ils auront le droit de collecter “sans gérer aucun processus de détermination de la capacité juridique”.

La mesure a été définie par le Agence nationale des personnes handicapées (Andis), par la résolution 93/2020.

À partir du changement, les personnes handicapées ayant l’âge légal ou émancipées pourront présentez-vous -ou avec leurs soutiens extrajudiciaires qui respectent leur volonté et leurs préférences- avant les fenêtres Anses pour entamer le processus d’obtention de la pension d’invalidité non contributive La procédure sera une signature unique et avec la documentation requise.

Auparavant, lorsqu’une personne handicapée obtenait un PNC en tant que mineur, à l’âge de 18 ans, ses parents, tuteurs ou proches désignés ils ont reçu une lettre documentaire les informant qu’ils ne pouvaient pas continuer à facturer et que, à partir de ce moment, le bénéficiaire devrait le faire.

Cette forme de gestion a entraîné des complications. D’une part, cela impliquait que de nombreuses familles interprétaient la notification comme la fin de la pension et abandonnaient après six mois. Dans d’autres cas, les adultes en charge de la personne handicapée se sont rendus dans les bureaux sans le bénéficiaire, et les fonctionnaires, sachant que les responsables les représentaient, devaient être «curatelle».

En conclusion, les personnes handicapées ont dû engager une procédure judiciaire pour continuer à percevoir la pension non contributive. Ces dossiers, en plus de saturer les tribunaux de la famille de dossiers qui durent plus d’un an et demi, contraint la personne handicapée «à vie» à se soumettre à une action en justice qu’en premier lieu, il l’a “inhibée”. C’est-à-dire, il l’a laissée sans possibilité d’avoir aucun crédit, et elle a subi un processus beaucoup plus profond d’exposition personnelle et familiale.

Selon Andis, ce type d’exigences et de procédures constitue une charge disproportionnée pour la personne, et donc une action de discrimination fondée sur le handicap, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et aux articles 75, paragraphes 22 et 23 de la Constitution nationale.

Avec la modification de la collection, les bénéficiaires à l’âge de 18 ans recevront une lettre indiquant qu’ils seront ceux qui ils percevront directement les sommes d’argent de la pension non contributive et, à son tour, la Direction nationale des soutiens économiques et des établissements (Ex retraites) avisera l’Anses afin que la banque paie la personne handicapée, afin que l’entité ne puisse pas définir, à sa discrétion, l’opportunité ou non d’effectuer le paiement .

Dans le cas où la personne handicapée n’a absolument pas pu établir de lien avec son environnement et exprimer sa volonté, et le système de soutien n’a pas été efficace, l’Agence pour les personnes handicapées informera le Médiateur fédéral pour les mineurs et les personnes handicapées correspondant à la juridiction du domicile afin de déterminer les étapes à suivre.

La résolution établit également que le personnel qui doit expliquer les procédures liées à la demande de ces prestations doit “garantir l’accessibilité de la communication pour que la personne handicapée majeure ou émancipée puisse comprendre la procédure à effectuer, la documentation à présenter, les délais “ou autres types de besoins.

“Avec cette résolution qui nous a été confiée par le Président de la Nation, Alberto Fernández, ce que nous faisons est d’élargir les droits en faveur des personnes handicapées, lever les obstacles administratifs et économiques pour que tout soit plus rapide et plus efficace », résume le chef d’Andis, Claudio Expósito.

Le nouveau mode de paiement entrera en vigueur dans les dix jours ouvrables, comme indiqué dans le règlement publié le 24 avril au Journal officiel.