Faire évoluer une arche sur la largeur du pied a aidé les hominidés à marcher debout

L’arc

courir sur la largeur du pied humain pourrait être une grande partie de la raison pour laquelle

les gens peuvent marcher et courir debout, suggère une nouvelle étude.

Les gens ont

une arche proéminente le long de l’intérieur de leurs pieds de la balle au talon – un

structure qui aide à rendre les pieds rigides pour résister aux forces exercées sur le pied par la marche

et en cours d’exécution. Mais il y a une autre arche moins évidente. Des os au milieu du

pied, appelé métatarsiens, sont disposés en une courbe sur toute la largeur du pied. Cette

courbure, appelée arc du tarse transversal, rigidifie le pied dans le sens de la longueur et peut avoir évolué plus de 3,4

il y a des millions d’années,

un pas vers les anciens hominidés qui gagnent la capacité de marcher et de courir sur deux pieds

contrairement à d’autres primates, les chercheurs rapportent le 26 février dans Nature.

Les scientifiques savaient que l’arc à l’intérieur du pied, appelé arc longitudinal, rend le pied plus rigide, grâce à la forme de l’arche et aux tissus élastiques qui s’étendent en dessous comme un arc et une corde. On ne savait pas dans quelle mesure le virage à travers les métatarsiens aide à rendre les pieds plus fermes.

Les pieds humains ont deux arches qui aident les gens à marcher debout. Une arche longe l’intérieur du pied (ligne pointillée rouge), tandis que l’autre, l’arc transversal du tarse, traverse le haut du pied (ligne bleue continue) .M. Venkadesan

Le rôle que le transverse

arc du tarse joue dans la raideur du pied est comme ce qui se passe quand un morceau de papier

est un peu gondolé. “Tenir [a dollar bill] avec vos doigts à une extrémité de son

longueur, et il s’effondre », explique Madhusudhan Venkadesan, ingénieur en mécanique

à l’Université de Yale. “Mais appuyez avec votre pouce pour le recourber légèrement

la largeur et le bec se raidira et deviendra plus droit. »

Savoir comment

les pieds humains évolués pour marcher et courir pourraient aider les experts à concevoir de meilleures prothèses

ou traitez les gens avec les pieds plats. La plupart des pieds prothétiques, par exemple, sont

Conçu pour la marche. Ceux qui veulent courir ont besoin de quelque chose de différent – un

prothèse en forme de lame.

L’étude

est «passionnant pour ceux d’entre nous qui vivent et meurent pour l’évolution du pied», dit

Patricia Kramer, paléobiomécaniste à l’Université de Washington à Seattle

qui n’était pas impliqué dans le travail. L’étude est un excellent exemple de combinaison

anthropologie biologique traditionnelle avec des principes d’ingénierie pour mieux

comprendre les aspects du pied, dit-elle.

Venkadesan et ses collègues

testé la rigidité de trois types de structures courbes, dont une mince

feuille, structures mécaniques imitant les pieds et les deux pieds des cadavres, et

ont constaté qu’un arc transversal rend les matériaux plus rigides. Quand les chercheurs

couper les tissus entre les os qui composent l’arc transversal des cadavres,

la raideur du pied a baissé jusqu’à 54%.

S’il est clair que le

l’arc transversal est important pour la rigidité du pied, exactement

besoin d’une étude plus approfondie, dit Kramer. Expériences avec les mimiques mécaniques de

les pieds humains, par exemple, ne tenaient pas compte des parties du pied qui touchent

le sol – détails

cela pourrait être important dans le calcul de la rigidité globale du pied, dit-elle.

«Un pied humain modifié ne vous dit pas comment fonctionnait un pied hominin, mais il

pourrait être utilisé pour valider un modèle qui est ensuite modifié pour représenter un hominin

pied.”

Les chercheurs ont également examiné

restes squelettiques et fossiles d’anciens ancêtres humains, à la recherche de

première apparition d’arches de pied incurvées. Les primates non humains comme les chimpanzés – et probablement leur dernier partagé

ancêtre avec les humains – ont

pieds beaucoup plus plats que les gens. Mais il y a environ 3,4 millions d’années, un arc de tarse transversal de type humain s’était développé dans un pied à partir d’un ancêtre humain inconnu (SN: 28/03/12).

L’apparition de cet arc central “a probablement joué un grand rôle dans notre devenir bipède”, explique Venkadesan. La structure «ajoute un ingrédient essentiel et manquant à la raideur des pieds humains».