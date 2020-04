“Faisons face à ce moment difficile avec solidarité”, demande Sheinbaum à One World: Together At Home.

Hier, le concert a lieu Un monde: ensemble à la maison, annoncée par l’Organisation mondiale de la santé, la Global Citizen Association et Lady Gaga, concernant la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde.

L’objectif du concert était de collecter des fonds pour soutenir les héros anonymes qui combattent la pandémie de coronavirus Covid-19, c’est-à-dire tout le personnel médical confronté à cette pandémie.

Un monde: ensemble à la maison Il avait la présence d’artistes tels qu’Elton John, Paul McCartney, The Killers, Priyanka Chopra, Taylor Swift, The Rolling Stones, entre autres

Après près de trois heures de transmission, le l’événement a donné voz aux dirigeants mondiaux et parmi eux ont participé à la Chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum et a reconnu le travail des médecins, des infirmières et des employés du secteur de la santé pendant l’urgence.

Il a appelé les citoyens à faire face à la pandémie avec solidarité et responsabilité, car il s’agit d’un «crise mondiale affectant 192 pays “,

Je fais les remerciements et les appels suivants aux médecins, infirmières et infirmières et, en général, aux agents de santé, notre plus haute reconnaissance. À tous les citoyens; “Ce sont des moments difficiles auxquels nous sommes confrontés. Ce défi requiert tout le monde, nous a-t-il appelé à faire face en toute responsabilité à cette crise sanitaire qui est une crise sanitaire mondiale qui affecte déjà 192 pays”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, ses homologues Babajide Sanwo-Olu, gouverneur de Lagos; Greg Fischer, maire de Louisville, Kentucky; Sadiq Khan, maire de Londres; et Bill de Blasio, maire de New York, a également prononcé quelques mots lors de la diffusion réussie.

