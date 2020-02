Faits sur les marmottes autres que leur mauvaise météorologie

2 février: le jour de chaque année où nous regardons vers un rongeur surdimensionné pour savoir combien d’hiver encore nous allons endurer. En l’honneur de l’occasion, voici sept choses que vous ne saviez peut-être pas sur la marmotte.

1. Le nom scientifique de la marmotte est Marmota monax, ce qui en fait l’un des 14 types de marmottes que l’on peut trouver dans l’hémisphère Nord. Les marmottes sont membres de la famille des Sciuridae, ce qui fait de la marmotte un très gros écureuil terrestre.

2. Comme je viens de le mentionner, les marmottes sont un type de marmotte. Vous pouvez donc dire avec précision: «Hé, la marmotte a vu son ombre». Vous pouvez également les désigner comme des marmottes, des sifflets ou des castors terrestres, selon d’où vous venez. Le nom de sifflet provient du sifflement aigu émis par les marmottes pour avertir le reste d’une colonie du danger. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, le nom de marmotte commune n’a rien à voir avec le bois. Il dérive du nom algonquien de l’animal, le wuchak. Une marmotte assez grosse pourrait néanmoins jeter du bois.

3. Les marmottes mâles et femelles ont tendance à occuper les mêmes territoires, année après année. Les femelles restent généralement seules, avec seulement un chevauchement d’environ 10% à la fin du printemps, alors qu’elles tentent d’élargir leur domaine vital. Les hommes ont également tendance à éviter les autres hommes, mais leur domaine vital est beaucoup plus étendu. Leurs territoires peuvent chevaucher jusqu’à trois territoires féminins.

4. Les marmottes infantiles naissent généralement vers la mi-avril. Et après seulement deux ou trois mois, ils sont prêts à partir seuls. Mais environ un tiers des jeunes filles restent à la maison pendant près d’un an, jusqu’à ce que maman donne naissance à la prochaine portée de bébés. Alors que papa a son propre terrier ailleurs, il visite chaque jour les terriers de ses camarades jusqu’à ce que les nourrissons se dispersent.

5. Les marmottes se saluent avec une salutation unique. La marmotte numéro un s’approche et touche son nez à la bouche de la marmotte numéro deux. Les scientifiques appellent ce comportement «contact naso-oral».

6. Les animaux peuvent être appelés marmottes, mais ils sont tout à fait aptes à grimper aux arbres. Alors la prochaine fois que vous serez en territoire marmotte, levez les yeux!

7. En ce qui concerne la prévision précise de la météo, le célèbre Punxsutawney Phil a raison dans environ 36% des cas depuis 1969. Selon une analyse des météorologues de Weather Underground. Vous auriez un taux de précision plus élevé en retournant simplement une pièce. Mais personne ne viendra à Punxsutawney pour regarder un tirage au sort.

—Jason G. Goldman

[The above text is a transcript of this podcast.]