False Hope about Coronavirus Treatments

Remarque: Cet essai a été publié pour la première fois sur le Forum de bioéthique de Hastings le 20 mars 2020.

Bien que les patients puissent se remettre des infections à coronavirus et le fassent, il n’existe actuellement aucun traitement approuvé contre le COVID-19. Le président Trump pense le contraire. Hier, lors de sa conférence de presse, il a déclaré que deux médicaments, l’hydroxychloroquine et le remdesivir, étaient “essentiellement approuvés pour une utilisation prescrite” pour traiter les patients infectés par COVID. Il a qualifié ces «approbations» de «formidables percées» et a applaudi le commissaire de la Food and Drug Administration Stephen Hahn et les scientifiques de l’agence pour leur travail rapide d’approbation de ces médicaments. Le commissaire Hahn est monté sur le podium pour clarifier le message du président, affirmant que ces médicaments ne sont pas encore, en fait, connus pour être des traitements sûrs et efficaces pour les infections à coronavirus.

Une fois de plus, le président Trump a induit le peuple américain en erreur sur la réponse du pays à la pandémie. Dans un monde idéal, il y aurait plusieurs médicaments dans le monde entier qui pourraient être utilisés immédiatement et en toute sécurité pour rétablir la santé des patients atteints d’infections graves et potentiellement mortelles à coronavirus. Cependant, tant que les scientifiques n’auront pas interprété des données fiables d’études rigoureusement conçues, il est irresponsable et téméraire de la part des dirigeants du pays de prétendre qu’il existe des médicaments disponibles, attendant d’être utilisés.

Le président a bavardé sur l’un de ses fantasmes préférés, l’importance de la législation sur le «droit d’essayer». Pendant des décennies, la FDA a permis aux médecins traitant des patients atteints de maladies graves ou potentiellement mortelles, qui ont épuisé toutes les options de traitement approuvées ou qui ne peuvent pas participer à des essais cliniques, de demander l’utilisation de médicaments expérimentaux via un système appelé «usage compassionnel». Généralement, la façon la plus courante pour les patients d’accéder aux médicaments expérimentaux est de participer à une étude de recherche clinique, dans laquelle les scientifiques collectent des données sur l’innocuité et l’efficacité de ce médicament pour une indication particulière, dans un groupe spécifique de patients ayant le même état de santé. Il n’y a tout simplement pas assez de places dans les essais cliniques pour tous ceux qui souhaitent participer. Et certaines personnes peuvent ne pas répondre aux critères d’éligibilité stricts d’un essai, en particulier si elles ont plusieurs problèmes de santé ou meurent. Mais, pour les patients qui ont épuisé toutes les autres options possibles, la FDA a créé la voie d’utilisation compassionnelle pour ces personnes afin de chercher l’accès aux produits médicaux déjà testés dans les essais cliniques.

Dans le contexte du coronavirus, cela signifie que la FDA travaille à élargir l’accès à des options thérapeutiques potentielles en cours de développement. Des médicaments expérimentaux ou des médicaments déjà approuvés pour d’autres affections qui peuvent ou non traiter avec succès les infections à coronavirus pourraient, en théorie, être prescrits aux patients. L’hydroxychloroquine, par exemple, est déjà approuvée pour traiter le paludisme et certaines affections arthritiques, et certains experts estiment qu’elle pourrait agir contre le COVID-19. La littérature existante sur le médicament n’est pas, contrairement au président, prometteuse.

Le remdesivir est différent. Il s’agit d’un médicament antiviral expérimental qui, selon des données extrêmement limitées chez l’animal, pourrait avoir une activité potentielle contre COVID-19. Son fabricant, Gilead, mène actuellement des études randomisées chez des adultes diagnostiqués avec COVID-19 dans plusieurs pays asiatiques. Le remdesivir n’est encore approuvé nulle part dans le monde. Pour que les patients aux États-Unis aient accès à l’un ou l’autre des médicaments, ils devraient s’inscrire à un essai clinique mené aux États-Unis ou demander à leur médecin de demander au fabricant du médicament de le rendre disponible par un usage compassionnel. Il est important de noter que les entreprises ne sont pas légalement tenues de mettre leurs médicaments en développement à disposition, à tout moment et pour quelque raison que ce soit. La FDA ne peut pas les fabriquer. Pas plus que le droit d’essayer une loi.

Jusqu’à présent, aucune donnée fiable ne permet de penser que l’hydroxychloroquine ou le remdesivir, ou tout autre médicament d’ailleurs, peuvent traiter avec succès le COVID-19. Il n’y a tout simplement pas suffisamment d’informations disponibles pour rendre ces médicaments disponibles en toute sécurité pour une utilisation généralisée. Bien que la FDA permette aux patients d’accéder aux médicaments en cours de développement en dernier recours, ce n’est en aucun cas une garantie que quiconque se rétablira. En fait, les patients pourraient s’aggraver à cause d’un médicament expérimental. L’utilisation de médicaments non approuvés dans un environnement sans faits fera plus de mal que de bien, pouvant aggraver une maladie grave ou même accélérer la mort, tout en ne permettant à personne d’apprendre quoi que ce soit qui fonctionne réellement.

Le président Trump comprend cruellement le système de développement de médicaments. Mais plus grave encore, il a donné à la nation et aux patients désespérés un faux espoir quant aux options largement disponibles pour traiter ceux qui se battent pour leur vie. En suggérant que ces médicaments sont sur des étagères dans l’attente d’être utilisés, le président augmentera la demande du public pour des médicaments qui ne sont peut-être pas sûrs, efficaces, abondants ou judicieux à utiliser pour le moment.

La recherche clinique existe pour une très bonne raison: la grande majorité des médicaments testés chez l’homme ne sont ni sûrs ni efficaces. Et même en cas de pandémie, une science soigneusement menée doit régner sur le jour pour s’assurer que les médecins ne nuisent pas par inadvertance à leurs patients en les traitant avec une intervention qui manque de preuves scientifiques pour soutenir son utilisation. Le commissaire Hahn l’a dit le mieux: «Nous devons nous assurer que cette mer de nouveaux traitements fournira le bon médicament, au bon patient, au bon dosage, au bon moment.» La seule façon d’atteindre cet objectif est par la recherche, et non en répandant de faux espoirs sur le droit d’essayer.