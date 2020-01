Famille, amis et dirigeants de la communauté juive se souviennent d’Alberto Nisman au cimetière de La Tablada

Après cinq ans de la mort d’Alberto Nisman, le procureur qui a enquêté sur l’attaque contre le siège de l’AMIA et est apparu sans vie dans la salle de bain de son appartement à Puerto Madero; sa famille, ses amis proches, les dirigeants de la communauté juive et certains politiciens participent à une cérémonie intime qui a lieu ce dimanche matin au cimetière israélite de La Tablada à partir du 10.

Le juge assiste à la commémoration Sandra Arroyo Salgado, son ex-femme; Sara Garfunkel, mère du procureur; le chef du DAIA, Jorge Knoblovits; le chef de l’AMIA, Agustin Zbar; et le député Waldo Wolff, entre autres.

Au cours de la réunion, la justice devra clarifier à la fois la cause du décès du procureur ainsi que l’attaque de l’AMIA, qui s’est produite en 1994 et a fait 85 morts.

Ce samedi, pour la même raison, il y a eu un Concentration massive sur la place du Vatican, devant le Théâtre Colon. Organisé par l’équipe républicaine et l’équipe Banquemos – deux groupes composés de «citoyens indépendants sans appartenance à un parti» – appelés à se mobiliser sous la devise «Justice que vous poursuivrez. Ce n’était pas un suicide, c’était un meurtre. »

«Nous nous sommes réunis pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie afin que tous les Argentins puissent connaître la vérité sur les auteurs de l’attentat contre le siège de l’AMIA qui, nous le savons, sont également responsables du dynamitage de l’ambassade d’Israël. Ce n’est pas seulement la revendication des victimes et de leurs familles, mais de tout un pays auquel ces bombes meurtrières ont secoué leurs âmes », était le début du discours que différentes personnes lisaient.

À cet égard, le texte poursuit: «Personne en Argentine ne peut se permettre d’interpréter la mort du procureur Alberto Nisman en fonction de sa convenance politique occasionnelle ou de la position qu’il occupe de façon circonstancielle. Quiconque pense que le fauteuil de Rivadavia a le pouvoir de changer la vérité; qui croit que la vérité peut être écrite et changée pour plus de commodité n’est rien de plus qu’un allié du mensonge et complice du coupable. »

Le document que vous avez lu pendant l’acte remet fortement en question les actions de plusieurs responsables nationaux à l’époque, à la suite de la plainte de Nisman contre la présidente d’alors, Cristina Kirchner, ainsi que l’attitude de l’actuel président national, Alberto Fernández: le texte soutient que les deux “ont accepté une candidature en échange de l’impunité”.