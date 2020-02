Fatima a été abusée sexuellement en captivité; dit le procureur

Le procureur mexicain apporte de nouveaux éléments au cas de la jeune fille assassinée. Gladis Giovana Cruz Hernández et Mario Alberto Reyes Najera sont tous deux liés aux crimes d’enlèvement aggravé et de féminicide. Le Système national pour le développement intégré de la famille (DIF) a révélé que Fatima avait des antécédents de violence émotionnelle.

Fille-Fatima-fiscalia-Mexique. Après le meurtre de la jeune fille Fatima, le procureur général du Mexique a révélé les détails de cette affaire cruelle qui a choqué le monde, indiquant qu’elle était indignée quelques heures avant d’être abandonnée.

Selon les enquêtes du parquet mexicain, les meurtriers présumés de la fille de Fatima, Gladis Giovana Cruz Hernández et Mario Alberto Reyes Najera, l’ont soumise à une violence extrême lors de son enlèvement et de sa mort.

Comme vous vous en souvenez, le corps sans vie de la fille Fatima Cecilia Aldrighett Antón a été jeté dans une friche, située près de l’école où elle a étudié et à quelques pâtés de maisons de sa résidence, dans le quartier de Tulyehualco, dans le sud de Mexico.

Un juge de contrôle de Mexico a mis en relation les meurtriers présumés de la jeune fille Fatima pour les délits d’enlèvement aggravé et de féminicide.

Photo / Capture du monde hispanique

De même, des sources liées à cette affaire, ont déclaré au journal El Universal, que Mario Alberto Reyes Najera avait abusé sexuellement de la fille Fatima à plusieurs reprises depuis son enlèvement le 11 février 2020.

Jusqu’à présent, il n’a pas été déterminé avec certitude l’arme du crime utilisée par les assassins de la fille de Fatima pour mettre fin à sa vie.

La fille de Fatima avait des antécédents de maltraitance à la maison

Un autre fait important fait l’objet d’une enquête après la mort de la jeune fille Fatima.

Le Système national pour le développement intégral de la famille (DIF) du Mexique a révélé pour les médias numériques que la jeune fille Fatima et ses frères et sœurs avaient des antécédents de violence émotionnelle.

Les agressions contre les enfants ont eu lieu en novembre 2015, lorsque la jeune fille avait deux ans.

À propos de MundoHispanico.com – Site Web d’actualités et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes de marketing optimisées, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latino et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.