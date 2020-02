Fatima disparue maman neuvaine mort tragédie familiale

La mère de Fatima est absente de la neuvaine pour sa fille Des rumeurs de disparition présumée ont été diffusées Les autorités clarifient ce qui lui est arrivé

Fatima a perdu sa maman. Après le meurtre de la fille de Fatima, la mauvaise nouvelle ne s’arrête pas dans sa famille. Et maintenant, après qu’une neuvaine a été célébrée à cause de sa mort, la mère de la petite fille ne s’est pas présentée, certains proches ont signalé qu’elle avait disparu, selon les informations fournies par les médias de Formula Formula, mais plus tard les autorités nieraient une telle version.

Le rapport indique qu’un oncle assassiné est celui qui a fourni les informations sur la disparition présumée de la mère de Fatima. Cependant, aucun autre détail n’a été rendu public, seulement pour cette raison, la femme était absente de la messe célébrée pour l’enfant.

Des dizaines de personnes se sont rendues au neuvième de la jeune fille qui aurait été assassinée par Mario et Giovana, après avoir été kidnappée pour la première fois, cependant, María Magdalena Antón, la mère de la victime, est celle qui a brillé à cause de son absence, ceci parce qu’elle avait disparu, selon Rapports de famille.

Les informations ont commencé à circuler dans différents médias et sur ses portails tels que le Formula Group, à tel point que les autorités du parquet ont dû le signaler et le nier. Comme vous vous en souviendrez, la petite Fatima a été assassinée à Mexico et son corps a été retrouvé quelques jours plus tard.

Dans un premier rapport, les médias ont publié la disparition présumée de la mère de Fatima, mais quelques minutes plus tard, un autre rapport a été suspendu dans lequel les autorités du bureau du procureur général de Mexico (FGJ-CDMX), ont nié la versions faites par leurs proches.

Cependant, ils se sont limités à nier les informations, mais ils n’ont pas établi où ils se trouvaient, les doutes ont donc augmenté sur les réseaux sociaux.

Après le meurtre de Fatima, la situation s’est compliquée non seulement pour sa famille, mais aussi pour celle des meurtriers présumés. Il y a quelques jours, la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a signalé que les trois enfants de Gladis Giovana et Mario Alberto, présumés féminicides, étaient sous la protection du parquet général dans le cadre des procédures légales pour ces affaires; cependant, il est encore analysé qui sera en charge d’eux.

«Dans le cas des (enfants des) présumés responsables, ils se trouvent actuellement au Centre du Procureur général; ils sont pris en charge et il existe des régimes juridiques parfaitement définis, ce n’est pas une question de critères de quelqu’un ou de voir ce que nous allons faire maintenant », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que ce régime définit la durée pendant laquelle les mineurs doivent rester au Bureau du Procureur et vérifie que s’ils partent avec un membre de leur famille, il est certain qu’il prendra soin d’eux.

Dans le cas de la mère de Fatima, elle a déclaré que DIF et FGJ s’occupent d’elle, ainsi que des frères de la victime, en coordination avec les membres de la famille.

“Nous devons être sous une surveillance très importante des enfants victimes, garçons et filles, tous les deux dans le cas des frères Fatima”, a-t-il dit.

Nie le procureur du CDMX que la mère de Fatima a disparu

